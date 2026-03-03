Apple hat vor wenigen Augenblicken zwei neue Displays angekündigt. Konkret handelt es sich um das Studio Display und das Studio Display XDR. Highlight ist sicherlich das XDR-Modell. Beim Studio Display XDR setzt Apple auf ein 27-Zoll-5K-Retina-XDR-Display, Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung, 2000 Nits Spitzenhelligkeit im HDR-Modus und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz.

Neue Apple Displays sind da

Apple hat eine neue Displayfamilie vorgestellt, die optimal auf den Mac abgestimmt ist – vom Alltagseinsatz bis zum professionellen Workflow. Das neue Studio Display bietet eine 12-MP-Center-Stage-Kamera mit verbesserter Bildqualität und Desk View, ein professionelles Drei-Mikrofon-Array sowie ein 6-Lautsprecher-System mit Spatial Audio. Über Thunderbolt 5 stehen erweiterte Anschlussmöglichkeiten für Highspeed-Zubehör und die Reihenschaltung mehrerer Displays zur Verfügung.

Mit dem Studio Display XDR richtet sich Apple an professionelle Nutzer: Das 27-Zoll-5K-Retina-XDR-Panel nutzt eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung mit über 2.000 Local-Dimming-Zonen, erreicht bis zu 1.000 Nits SDR-Helligkeit und 2.000 Nits HDR-Spitzenhelligkeit und deckt einen erweiterten Farbraum ab. Eine Bildwiederholrate von 120 Hz sowie Adaptive Sync sorgen für besonders flüssige Darstellung bei Video und grafikintensiven Anwendungen. Kamera- und Audiosystem entsprechen dem Studio Display, ergänzt um Thunderbolt 5 für professionelle Workflows.

Preis & Verfügbarkeit

Das Studio Display mit neigbarem Standfuß startet bei 1699 Euro, das Studio Display XDR mit neig- und höhenverstellbarem Standfuß bei 3499 Euro US-Dollar. Beide Modelle sind mit Standard- oder Nano-Texturglas erhältlich. Beide Display können ab dem Morgen Mittwoch (04. März 2026, 15:15 Uhr) vorbestellt werden. Der offizielle Verkaufsstart findet am 11. März 2026 statt.