Apple hat soeben nicht nur zwei neue Displays, ein neues MacBook Pro und ein neues MacBook Air angekündigt, sondern in diesem Zusammenhang auch die neuen M5 Pro und M5 Max Chips angekündigt. Diese beiden neuen Chips sind im brandneuen MacBook Pro verbaut.

M5 Pro und M5 Max sind da

Apple hat mit dem M5 Pro und dem M5 Max die bislang fortschrittlichsten Chips für professionelle Notebooks vorgestellt. Sie bilden das Leistungsfundament des neuen MacBook Pro und setzen in puncto Performance, Grafik und KI neue Maßstäbe.

Neue Fusion Architektur

Gefertigt werden M5 Pro und M5 Max mit einer von Apple entwickelten Fusion Architektur. Dabei werden zwei Dies zu einem einzigen System on a Chip (SoC) kombiniert. Dieses Design integriert eine leistungsstarke CPU, eine skalierbare GPU, eine Media Engine, einen Controller für den gemeinsamen Arbeitsspeicher, eine Neural Engine sowie Unterstützung für Thunderbolt 5 – alles auf einem Chip.

18-Core CPU mit Superkernen

Beide Chips verfügen über eine neue 18-Core CPU-Architektur. Sechs sogenannte Superkerne bilden die leistungsstärksten CPU-Kerne, die Apple je entwickelt hat. Zwölf neue Performance-Kerne sind speziell für energieeffiziente Multithread-Workloads optimiert.

Insgesamt steigt die Performance bei professionellen Anwendungen um bis zu 30 Prozent im Vergleich zur Vorgängergeneration. Das bedeutet schnellere Kompilierungszeiten, flüssigere Simulationen und beschleunigte kreative Workflows.

GPU der nächsten Generation

Die GPU basiert auf der im M5 eingeführten Architektur und skaliert auf bis zu 40 Kerne. Jeder GPU-Kern verfügt über einen eigenen Neural Accelerator. In Kombination mit einer höheren Speicherbandbreite erreichen M5 Pro und M5 Max eine mehr als viermal höhere GPU-Spitzenrechenleistung für KI-Anwendungen gegenüber der vorherigen Generation. Für grafikintensive Anwendungen – insbesondere solche mit Raytracing – steigt die Grafikleistung um bis zu 35 Prozent im Vergleich zu M4 Pro und M4 Max. Das ermöglicht schnellere Renderings, realistischere visuelle Effekte und beschleunigte 3D-Workflows.

Optimiert für professionelle Workflows

Mit dieser Architektur wird das neue MacBook Pro zu einem leistungsstarken Werkzeug für Entwickler, Filmschaffende, 3D-Artists, Forschende und Business-Anwender mit komplexen KI-Workloads. Die Kombination aus CPU-, GPU- und KI-Leistung sorgt für deutlich verkürzte Bearbeitungszeiten und neue Möglichkeiten bei lokalen KI-Anwendungen.

Das neue MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max kann ab morgen vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt am Mittwoch, dem 11. März.