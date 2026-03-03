Wie The Information berichtet, will Apple eine künftige Version von Siri auf Googles Servern laufen lassen. Hintergrund ist, dass die neue Siri-Generation auf Googles Gemini-Modell basieren wird und damit deutlich mehr Cloud-Rechenleistung erfordern könnte, als Apple derzeit selbst bereitstellen kann.

Apples eigene Server reichen nicht aus

Apple verarbeitet komplexere KI-Anfragen aktuell über Private Cloud Compute, ein System auf Apple-eigenen Servern mit hauseigenen Chips. Diese Chips wurden allerdings für Endgeräte entwickelt und sind nicht auf rechenintensive KI-Modelle wie Gemini ausgelegt. Die Server lassen sich auch nur langsam aktualisieren, was die Flexibilität zusätzlich einschränkt.

Zwar liegt laut dem Bericht die Auslastung von Private Cloud Compute im Schnitt bei nur rund 10 Prozent, doch selbst die volle Kapazität dürfte nicht ausreichen, wenn die neue Siri-Version die Nachfrage nach Cloud-Rechenleistung sprunghaft in die Höhe treibt.

Ein Problem mit langer Vorgeschichte

Weiterhin führt The Information aus, dass sich Apple jahrelang dagegen gesträubt hat, seine Cloud-Infrastruktur ernsthaft auszubauen. Der Fokus in Cupertino lag auf Hardware und Endnutzer-Funktionen, während die dahinterliegende Cloud-Technik vernachlässigt wurde. Mehrere wichtige Experten verließen deshalb das Unternehmen, darunter Patrick Gates, der die Idee vorangetrieben hatte, Apple-Chips in Rechenzentren einzusetzen. Genau dieses Konzept bildete später die Grundlage für Private Cloud Compute.

Als Apple erkannte, dass man für die eigenen KI-Pläne auf die Cloud angewiesen war, war die Infrastruktur im Grunde schon wieder überholt. Deswegen wandte sich Apple zunehmend an Drittanbieter wie Amazon. Googles Cloud-Server waren dabei lange tabu.

Apples Software-Chef Craig Federighi hatte Googles Cloud-Dienste wegen Datenschutzbedenken jahrelang nicht als Option gesehen. KI-Ingenieure bei Apple durften Googles Technologien schlicht nicht nutzen. Erst 2023 nahm Google Änderungen an seinen Sicherheitssystemen vor, die Apples Anforderungen erfüllten. Seitdem setzt Apple auch auf Googles Cloud-Infrastruktur für KI-Zwecke, was zuletzt zu dem großen Gemini-Deal führte.