Nachdem FRITZ! – ehemals AVM – kürzlich die FRITZ!Box 6825 4G offiziell angekündigt hat, ist diese ab sofort im Handel erhältlich. Die kleine Mobilfunkbox bietet stabiles Internet mit bis zu 300 MBit/s über 4G/LTE und ist weltweit einsetzbar.

FRITZ!Box 6825 4G ist da

Ab sofort ist die neue FRITZ!Box 6825 4G erhältlich. Über schnelles Wi-Fi 6 und einen Gigabit-LAN-Anschluss lassen sich unterwegs – etwa auf Reisen, im Camper oder in der Ferienwohnung – weitere Geräte unkompliziert vernetzen. Dank ihres kompakten Designs ist die FRITZ!Box 6825 4G sowohl zu Hause als auch mobil flexibel einsetzbar.

Erstmals setzt eine FRITZ!Box auf USB-C zur Stromversorgung. Dadurch können geeignete Smartphone-Ladegeräte oder Powerbanks mit USB-C genutzt werden – ideal für maximale Flexibilität unterwegs.

Dank FRITZ! Failsafe eignet sich die 6825 4G zudem als Ausfallschutz für eine weitere FRITZ!Box an Glasfaser-, DSL- oder Kabelanschlüssen. Sie ergänzt das Mobilfunk-Portfolio von AVM als kompakte Alternative zu den 5G-Modellen FRITZ!Box 6860 5G, FRITZ!Box 6850 5G sowie der FRITZ!Box 6850 4G.

Die FRITZ!Box 6825 4G ermöglicht mobilen Internetzugang mit bis zu 300 MBit/s. Sie ist abwärtskompatibel zu weiteren Mobilfunkfrequenzen und damit europaweit flexibel einsetzbar.

Dank Carrier Aggregation mit bis zu zwei gebündelten 4G-Frequenzen (2CC) und zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten wird die verfügbare Bandbreite effizient genutzt. Eine integrierte Ausrichthilfe unterstützt zusätzlich bei der optimalen Platzierung des Routers für bestmöglichen Empfang.

Die FRITZ!Box 6825 4G funkt im 2,4-GHz-Band mit bis zu 600 MBit/s nach Wi-Fi-6-Standard und sorgt dank WPA3 für eine sichere Verschlüsselung.

Auch in bestehenden Hotspots – etwa auf Campingplätzen – ist sie schnell eingerichtet und stellt anschließend allen Reisenden Internetzugang drahtlos oder über den integrierten Gigabit-LAN-Anschluss bereit.

Highlights der FRITZ!Box 6825 4G

Kompakter WLAN-Router für Mobilfunk über 4G, bis 300 MBit/s im Download und 50 MBit/s im Upload

Wi-Fi 6 bis 600 MBit/s (2,4 GHz)

1 x Gigabit-LAN-Anschluss für Computer, Fernseher und andere Netzwerkgeräte

Mobilfunk über 4G gemäß 3GPP Release 10 mit LTE-Advanced Kategorie 6, 2-facher 4G/LTE Carrier Aggregation und 2 x 2 MIMO

4G/LTE-Modem mit Multibandunterstützung (FDD): Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 und 32

4G/LTE-Modem mit Multibandunterstützung (TDD): Band 38, 40 und 41

UMTS/HSPA+-Modem mit Tribandunterstützung: Band 1, 5 und Band 8

1 x Nano-SIM-Slot

Stromversorgung über USB-C, auch mit USB-C-Powerbank nutzbar

Perfekt geeignet als Ausfallschutzgerät an einer FRITZ!Box für DSL, Kabel oder Glasfaser

Internetzugang auch über WLAN-Hotspots

FRITZ!OS: mit Mesh, Kindersicherung, WLAN-Gastzugang, MyFRITZ! u. v. m.

Maße: 65 x 135 x 98 mm

Preis & Verfügbarkeit

Die FRITZ!Box 6825 4G ab sofort für 129 Euro im Handel erhätlich.