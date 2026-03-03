Noch bevor Apple das MacBook Neo offiziell enthüllt, zeigten sich heute kurz die ersten Informationen zum neuen Einsteiger-MacBook auf Apples Webseite. Zunächst sah es so aus, als wäre nur der Name ausgeplaudert worden. Wie MacRumors berichtet, liefert der hausgemachte Leak jedoch noch weitere Details zum günstigen MacBook.

Details zum MacBook Neo

Das MacBook Neo bekommt laut den neuen Informationen zwei USB-C-Anschlüsse, einen MagSafe-Ladeanschluss und Wi-Fi 7. Beim WLAN-Chip greift Apple allerdings nicht auf den eigenen N1-Chip zurück, sondern nutzt stattdessen einen MediaTek-Chip für WLAN und Bluetooth.

Über das günstige MacBook wird schon lange spekuliert. Analyst Ming-Chi Kuo berichtete bereits im Juni 2025, dass Apple an einem preiswerten MacBook arbeitet, das mit Chromebooks und Windows-Laptops konkurrieren soll. Bloomberg-Reporter Mark Gurman bestätigte die Pläne im November 2025.

Laut den Gerüchten soll statt eines M-Chips ein A-Chip aus der iPhone-Familie zum Einsatz kommen, etwa ein A18 Pro. Dieser sollte für Alltagsaufgaben wie Textverarbeitung, Streaming und Surfen mehr als ausreichen. Das Display soll 12,9 Zoll messen, womit das MacBook Neo etwas kompakter als das 13 Zoll MacBook Air wäre. Beim Audio könnte Apple sparen. So kommt angeblich derselbe günstigere Audio-DAC zum Einsatz wie im M1 MacBook Air. Farblich soll es das Neo in Varianten wie Gelb, Grün, Blau und Pink geben. Passend dazu dürfte das MagSafe-Kabel farblich ans Gehäuse angepasst sein.

Ein starkes Argument für das neue MacBook wird der Preis sein. Dieser soll sich zwischen 599 und 799 Dollar bewegen. Die offizielle Vorstellung wird für morgen erwartet. Einen Livestream gibt es nicht. Apple informiert per Pressemitteilung und lässt Medien bei „Special Experience“-Events in New York, London und Shanghai die neuen Geräte ausprobieren.