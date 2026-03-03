Es geht Schlag auf Schlag. Nachdem Apple kürzlich die Beta 2 zu iOS 26.4 und iPadOS 26.4 veröffentlicht hat, steht ab sofort die dritte Vorabversion des kommenden X.4 Updates zur Verfügung.

Apple veröffentlicht Beta 3 zu iOS 26.4 & iPadOS 26.4

Apple hat vor wenigen Augenblicken die dritte Beta zu iOS 26.4 und iPadOS 26.4 veröffentlicht. Damit haben eingetragene Entwickler eine neue Möglichkeit, sich mit den kommenden Updates auf iOS 26.4 und iPadOS 26.4 zu beschäftigen. In gewohnter Manier kann die neueste Beta über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates installiert werden. Dabei muss eine Apple ID hinterlegt sein, die mit eurem Entwicklerkonto verknüpft ist.

Das kommende Update auf iOS 26.4 und iPadOS 26.4 beinhaltet allerhand Neuerungen. Apple Music erhält eine neue Playlist Playground-Funktion und Konzertinfos, Video-Podcasts werden eingeführt, der Schutz für gestohlene Geräte ist standardmäßig aktiviert, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten wird getestet, die Apple Konten erhalten ein einheitliches Design, neue Emojis werden eingeführt und mehr. Die Neuerungen könnt ihr unter anderem hier, hier, hier und dort nachlesen.

Ein paar wenige Wochen müssen wir uns noch gedulden, bis Apple die finale Version von iOS 26.4 und iPadOS 26.4 für alle Nutzer freigibt. Welche Neuerungen, die Beta 3 mit sich bringt, ist aktuell noch nicht bekannt. Sobald uns diese Informationen vorliegen, werden wir nachberichten.

Update 19:40 Uhr

Auch die Beta 3 zu watchOS 26.4, tvOS 26.4 und visionOS 26.4 steht bereit. Die Beta 3 zu macOS 26.4 wurde zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht.

Update 03.03.2026 19:07 Uhr

Die Beta 3 zu macOS 26.4 steht nun auch bereit.