Apple hat gestern mit dem iPhone 17e ein neues Einsteiger-iPhone angekündigt. Beim neuen iPhone 17e setzt das Unternehmen mit dem A19-Chip auf eine höhere Leistung, mit der 48MP Fusion Kamera auf ein leistungsstärkeres Kamerasysstem, mit Ceramic Shield 2 auf eine 3‑mal bessere Kratzfestigkeit, mit dem Apple C1X-Chip auf einen neuen Mobilfunkchip, mit 256GB auf doppelt so viel Speicher in der Standardkonfiguration und auf MagSafe.

Neues iPhone 17e ist da

Auf ein paar Aspekte zum neuen iPhone 17e möchten wir noch einmal separat eingehen.

Einschränkung des A19-Chips: Während der A19-Chip im iPhone 17 über eine 5-Kern-GPU verfügt, ist im iPhone 17e eine 4-Kern-GPU verbaut. Dies führt zu einer etwas geringeren Grafikleistung beim Spielen, im Alltag werden die meisten Nutzer jedoch kaum einen Unterschied bemerken. Auch beim iPhone 16e und dem A18-Chip setzte Apple auf eine 4-Kern-GPU.

eSIM in mehr Ländern: Das iPhone 16e war nur in den USA ausschließlich mit eSIM kompatibel. Das iPhone 17e hingegen verfügt in den USA, Kanada, Mexiko, Japan, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den weiteren Ländern und Regionen

Gleiche Akkukapazität: Genau wie das iPhone 16e verfügt auch das iPhone 17e über eine Akkukapazität von 4.005 mAh. Die von Apple angegebenen Akkuspezifikationen für das iPhone 16e und das iPhone 17e sind somit identisch.

Porträts der nächsten Generation: Dank der Porträtfunktion der nächsten Generation erkennt das iPhone 17e laut Apple Personen, Hunde und Katzen und speichert automatisch Tiefeninformationen. So können Nutzer Fotos nachträglich in Porträts mit Hintergrundunschärfe verwandeln und den Fokuspunkt in der Fotos-App anpassen.

Hüllen des iPhone 16e passen: Die Abmessungen des iPhone 16e und iPhone 17e sind identisch. Lediglich beim Gewicht gibt es minimale Unterschiede. Das iPhone 17e wiegt satte 2g mehr als das Vorgängermodell. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die Hüllen des iPhone 16e auch beim iPhone 17e passen.

Wallpaper als Download

Begleitend zur Ankündigung des iPhone 17e hat Apple auch neue Hintergrundbild veröffentlicht. Allerdings müsst ihr das neue iPhone 17e nicht zwingend kaufen, um das neueste Hintergrundbild auf Ihrem iPhone auszuprobieren. Basic Apple Guy hat die neuen Wallpaper des iPhone 17e extrahiert, hochskaliert und als Download bereitgestellt.