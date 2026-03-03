Apple hat gestern das neue iPhone 17e und iPad Air M4 angekündigt. Die beiden Neuheiten lassen sich ab morgen (04. März 2026, 15:15 Uhr) vorbestellen und feiern am 11. März 2026 ihren offiziellen Verkaufsstart. Bei beiden Modellen setzt Apple auf den C1X-Mobilfunkchip.

Diese Vorteile hat der C1X-Chip

Apple verbaut beim neuen iPhone 17e und iPad Air M4 auf Apples eigenen C1X-5G-Chip. Dieser bringt im Vergleich zu den Qualcomm-Chips drei konkrete Verbesserungen mit sich.

Deutlich schnellere Mobilfunkdaten

Beim M4 iPad Air verspricht Apple bis zu 50 Prozent schnellere Mobilfunkdaten im Vergleich zum Vorgängermodell mit Qualcomm-Modem. Beim iPhone 17e ist der Sprung noch beeindruckender: Der C1X soll gegenüber dem C1 im iPhone 16e bis zu doppelt so schnell sein.

Doch reine Geschwindigkeit ist nicht alles. Apple betont, dass der hauseigene Chip auch bei Netzüberlastung intelligent priorisiert – zeitkritische Daten werden bevorzugt übertragen, was das Gerät insgesamt reaktionsschneller macht.

Mehr Privatsphäre dank „Genauen Standort einschränken“

Mit iOS 26.3 hat Apple ein neues Datenschutz-Feature eingeführt: „Genauen Standort für Mobilfunknetze beschränken„. Die Funktion sorgt dafür, dass Mobilfunkanbieter über die Funkzellenverbindung nur noch einen ungefähren Standort ermitteln können – etwa das Stadtviertel statt die genaue Adresse. Auf Signalqualität oder Nutzererfahrung hat das laut Apple keinen Einfluss.

Der Haken: Das Feature ist ausschließlich Apple-Modems vorbehalten. Wer also ein iPhone 17e oder M4 iPad Air kauft, profitiert sofort davon – vorausgesetzt, der eigene Mobilfunkanbieter unterstützt die Funktion bereits. Bei uns in Deutschland ist das aktuell nur die Deutsche Telekom.

Bessere Akkulaufzeit durch effizienteres Modem

Mobilfunk gehört zu den größten Akkufressern überhaupt – und genau hier punktet Apples Eigenentwicklung besonders. Beim M4 iPad Air soll der C1X bis zu 30 Prozent weniger Energie verbrauchen als das Qualcomm-Modem im Vorgänger. Wer viel unterwegs surft oder streamt, wird diesen Unterschied im Alltag zu spüren bekommen.