Amazon hat ein neues Kindle-Unlimited-Angebot aufgelegt. Ab sofort und nur bis zum 16. März können Amazon-Kunden in Deutschland Kindle Unlimited zwei Monate lang für 0,00 Euro genießen — mit Zugang zu Millionen von Titeln, völlig kostenlos.

Kindle Unlimited-Angebot: 2 Monate für 0,00 Euro

Bei Amazon erhaltet ihr dieser Tage eine tolle Gelegenheit, eine Welt voller Lesestoff zu entdecken — nutzt das Angebot, bevor es endet. Kindle-Unlimited? Noch nie gehört? Kindle Unlimited ist ein Abo-Dienst von Amazon, der euch unbegrenzten Lesezugang zu einer großen Auswahl an E-Books, Hörbüchern und Magazinen bietet. Alles in allem bietet Kindle Unlimited Zugang zu über 4 Millionen Titeln – E-Books, Hörbücher und Zeitschriften

Das Ganze funktioniert auf Kindle-Geräten, sowie mit der kostenlosen Kindle-App auf Smartphone, Tablet oder PC.

Interesse ab Kindle Unlimited? Dann probiert den Service zwei Monate komplett kostenlos aus. Solltet euch Kindle Unlimited nicht überzeugen, so kündigt ihr nach Ablauf der kostenlosen Testphase. Andernfalls läuft eure Mitgliedschaft zu einem Preis von 11,75 Euro Pro Monat, bis ihr sie kündigt.

>>> Hier geht es direkt zu den 2-Gratis-Monaten von Kindle Unlimited <<<