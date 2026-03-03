Apple hat soeben das neue MacBook Air mit M5-Chip angekündigt. Zu den neuen Apple Displays und dem neuen MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max gesellt sich am heutigen Tag auch ein neues „Air“. Dabei setzt Apple auf mehr Leistung, doppelt so viel Speicherplatz und verbesserter drahtloser Konnektivität.

Apple kündigt MacBook Air 2026 an

Apple erweitert sein Notebook-Portfolio mit dem neuen MacBook Air 2026. Das Gerät kombiniert hohe Leistung, KI-Funktionen und Mobilität – und richtet sich gleichermaßen an Studierende, Kreativprofis und Business-Anwender.

Mehr Leistung durch M5

Der neue M5-Chip bietet eine weiter optimierte CPU sowie eine GPU der nächsten Generation mit integriertem neuronalen Beschleuniger in jedem Kern. Dadurch beschleunigt das MacBook Air nicht nur klassische Anwendungen wie Bild- und Videobearbeitung, sondern auch KI-gestützte Workflows – etwa Textzusammenfassungen, Bildanalysen oder kreative Assistenzfunktionen direkt auf dem Gerät. In Verbindung mit Apple Intelligence entstehen neue Möglichkeiten für produktives und kreatives Arbeiten ohne Cloud-Abhängigkeit.

Mehr Speicher und schnellere SSD

Erstmals startet das MacBook Air standardmäßig mit 512 GB Speicher – doppelt so viel wie zuvor. Die SSD arbeitet schneller und lässt sich auf bis zu 4 TB konfigurieren. Damit steht ausreichend Platz für große Mediendateien, umfangreiche Projekte oder datenintensive Anwendungen zur Verfügung.

Moderne Konnektivität mit N1

Für schnelle und stabile Verbindungen sorgt Apples N1 Wireless Chip. Er unterstützt Wi-Fi 7 sowie Bluetooth 6 und verbessert Reichweite, Geschwindigkeit und Energieeffizienz im Vergleich zu früheren Generationen. Zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse ermöglichen zudem den Anschluss von Zubehör sowie die Nutzung von bis zu zwei externen Displays.

Mobilität ohne Kompromisse

Das MacBook Air bleibt seinem schlanken, leichten Aluminium-Design treu und bietet dennoch bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit. Das Liquid Retina Display liefert brillante Farben und hohe Helligkeit, während die neue 12-Megapixel-Kamera für verbesserte Videoqualität sorgt. Ein immersives Soundsystem mit Spatial Audio ergänzt das Multimedia-Erlebnis.

Preis & Verfügbarkeit

Das 13-Zoll MacBook Air mit M5-Prozessor ist ab 1199 Euro erhältlich, das 15-Zoll MacBook Air mit M5 ab 1499 Euro Dollar. Beide Modelle sind in den Farben Himmelblau, Mitternacht, Sternenlicht und Silber verfügbar. Die neuen Geräte können ab morgen (04. März 2026, 15:15 Uhr vorbestellt werden. Offizieller Verkaufsstart ist der 11. März 2026.