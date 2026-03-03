Noch bevor Apple das Gerät offiziell vorstellen konnte, ist der Name des lange erwarteten günstigen MacBooks durchgesickert, und zwar von Apple selbst. Auf der eigenen Webseite tauchte kurzzeitig ein Zulassungsdokument für ein „MacBook Neo“ mit der Modellnummer A3404 auf. Weitere Details oder Bilder enthielt der Eintrag nicht.

MacBook Neo

Die offizielle Vorstellung wird für diesen Mittwoch erwartet. Apple hat Presse-Events unter dem Titel „Special Apple Experience“ in New York, London und Shanghai angesetzt. Einen Livestream wird es nicht geben. Stattdessen dürften die Informationen über eine Pressemitteilung im Apple Newsroom und über Hands-on-Berichte der eingeladenen Medien nach außen gelangen.

Das MacBook Neo soll sich unterhalb des MacBook Air einordnen und Gerüchten zufolge mit dem A18 Pro aus dem iPhone 16 Pro laufen, nicht mit einem M-Chip. Das Display soll 12,9 Zoll messen. Außerdem kursieren Berichte über farbenfrohe Gehäuseoptionen in Gelb, Grün, Blau oder Pink. Beim Preis gibt es bisher nur Schätzungen, die zwischen 599 und 799 Dollar liegen. Wie viel das Gerät in Europa kosten wird, ist noch offen.

Wenige Minuten nachdem MacRumors über den Fund berichtet hatte, entfernte Apple den Eintrag wieder von der Webseite.