Apple hat soeben das neue MacBook Pro 2026 mit M5 Pro und M5 Max angekündigt. Nachdem Ende letzten Jahres bereits das MacBook Pro mit M5-Chip erschien, zündet Apple nun mit dem M5 Pro und M5 Max bei seinem leistungsstärksten MacBook den Turbo.

Apple kündigt MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max an

Apple hat heute die neuen 14- und 16-Zoll-Modelle des MacBook Pro vorgestellt – ausgestattet mit den neuen Apple M5 Pro- und Apple M5 Max.Chips.

Beide Prozessoren bieten eine neue CPU mit dem weltweit schnellsten CPU-Kern, eine GPU der nächsten Generation mit integriertem neuronalen Beschleuniger in jedem Kern sowie eine höhere einheitliche Speicherbandbreite. Laut Apple steigt die KI-Leistung im Vergleich zur Vorgängergeneration um bis zu das Vierfache, gegenüber M1-Modellen sogar um das Achtfache. Damit profitieren insbesondere Entwickler, Forschende, Kreative und Business-Anwender von neuen KI-gestützten Workflows direkt auf dem Gerät.

Zusätzlich bietet das neue MacBook Pro eine bis zu doppelt so schnelle SSD-Leistung. Die Basiskonfiguration startet beim M5 Pro mit 1 TB Speicher, beim M5 Max mit 2 TB. Für schnelle drahtlose Verbindungen sorgt der neue N1-Chip mit Wi-Fi 7 und Bluetooth 6.

Weitere Highlights sind

Bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit

Liquid Retina XDR Display mit optionaler Nanotextur

Thunderbolt 5-Anschlüsse

12-MP-Center-Stage-Kamera

Studio-Mikrofone und 6-Lautsprecher-System

Preis & Verfügbarkeit

Das neue MacBook Pro ist in Space Schwarz und Silber kann ab morgen (04. März 2026, 15:15 Uhr) zum Preis ab 2499 Euro (14 Zoll, M5 Pro) bzw. 4199 Euro (14 Zoll, M5 Max) und 2999 Euro (16 Zoll, M5 Pro) bzw. 4499 Euro (16 Zoll, M5 Max) vorbestellt werden Offizieller Verkaufsstart ist der 11. März 2026.