Mark Gurman von Bloomberg hat über das Wochenende eine neue Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht und ist mit dieser auf verschiedene Apple Themen eigenengen. Unter andere spricht der Apple-Insider über das kolportierte Einsteiger-MacBook sowie ein kommendes iPad Pro.

Gurman spricht über iPad Pro 2027

Wer auf ein neues iPad Pro wartet, muss sich gedulden: Laut Bloomberg-Journalist Mark Gurman wird das nächste Modell nicht vor Frühjahr 2027 erscheinen. In seinem Power On-Newsletter stellt er klar, dass das iPad Pro einem Aktualisierungszyklus von rund 18 Monaten folgt – das aktuelle M5-Modell kam im Oktober 2025 auf den Markt, der Nachfolger ist demnach für Frühjahr 2027 zu erwarten.

Größere Designänderungen plant Apple dabei nicht. Das aktuelle schlanke Gehäuse wurde mit dem M4-Modell im Mai 2024 eingeführt und soll auch für die nächste Generation beibehalten werden. Den entscheidenden Unterschied zur Vorgängergeneration dürfte jedoch die Kühltechnik machen: Apple arbeitet offenbar daran, das Vapor Chamber-System (Dampfkammer-Kühlung) aus dem iPhone 17 Pro auch im iPad Pro einzusetzen. Dabei handelt es sich um eine passive Flüssigkühlung, bei der eine Flüssigkeit im Inneren einer versiegelten Kammer verdampft und so Wärme vom Chip ableitet. Das verhindert thermisches Throttling und sorgt dafür, dass der Prozessor auch unter Dauerlast mit voller Geschwindigkeit arbeiten kann.

Als Chip kommt voraussichtlich der M6 zum Einsatz, der auf TSMCs 2-Nanometer-Prozess basiert und nochmals mehr Leistung bei höherer Effizienz bieten soll. Die Kombination aus leistungsstärkerem Chip und verbesserter Kühlung dürfte zudem dabei helfen, das iPad Pro klarer vom iPad Air abzugrenzen – das Air holt in puncto Leistung zunehmend auf, wird die Pro-exklusive Vapor Chamber aber nicht erhalten.