Apple hat das kürzlich das neue MacBook Air mit M5-Chip sowie das MacBook Pro mit M5 Pro- und M5 Max-Chip angekündigt. Apple hat in der Standardkonfiguration nicht nur mehr Speicher, sondern auch schnellere SSD-Technologie verbaut.

MacBook Air M5 standardmäßig mit 512GB

Das MacBook Air von Apple startet erstmals standardmäßig mit 512 GB Speicher – und bietet damit doppelt so viel Kapazität wie die vorherige Generation. Darüber hinaus lässt sich das Gerät nun mit bis zu 4 TB konfigurieren. Nutzer:innen erhalten so deutlich mehr Spielraum für umfangreiche Projekte, große Games oder datenintensive Anwendungen.

Auch beim Tempo legt Apple nach: Der neue SSD-Speicher erreicht eine bis zu doppelt so hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zum Vorgängermodell. Das sorgt für spürbar schnelleren Dateizugriff und flüssigere Arbeitsabläufe.

Davon profitieren unter anderem Kreative beim Import und Bearbeiten großer Fotomediatheken oder Videodateien.

Hervorzuheben ist, dass Apple den Preis des MacBook Air M5 im Vergleich zum M4-Modell nicht angehoben hat. Kurzum: Doppelter und schnellerer Speicher, gleicher Preis.

MacBook Pro M5 Pro mit 1TB SSD – M5 Max mit 2TB SSD

Weiter geht es mit dem neuen MacBook Pro. Das neue MacBook Pro von Apple steigert auch beim Speicher deutlich die Performance. Die integrierte SSD erreicht eine bis zu doppelt so hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeit wie die vorherige Generation – mit Transferraten von bis zu 14,5 GB/s.

Diese enorme Bandbreite beschleunigt datenintensive Workflows spürbar. Profis, die mit 4K- oder 8K-Videoprojekten arbeiten, große Sprachmodelle (LLMs) trainieren oder komplexe Datensätze verarbeiten, profitieren von schnelleren Ladezeiten, kürzeren Renderprozessen und insgesamt effizienteren Arbeitsabläufen.

Auch bei der Standardkonfiguration legt Apple nach

Das MacBook Pro mit M5 Pro startet nun mit 1 TB Speicher.

Das MacBook Pro mit M5 Max bietet standardmäßig 2 TB Speicher.

Selbst das 14 Zoll MacBook Pro mit M5 kommt jetzt serienmäßig mit 1 TB.

Auch hier blicken wir auf die Preise. Das MacBook Pro M5 mit 512GB kostete 1799 Euro. Diese Option ist nun allerdings entfallen. Das MacBook Pro M5 mit 1TB startet bei 1899 Euro. Die Upgrade-Option von 512GB auf 1TB kostet allerdings mehr als 100 Euro, so dass das 1TB Modell effektiv preiswerter geworden ist. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die SSD-Upgrade-Optionen attraktiver geworden sind.