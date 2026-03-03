Die Deutsche Telekom hat auf dem Mobile World Congress 2026 einen KI-gestützten Anrufassistenten vorgestellt. Der „Magenta AI Call Assistant“ wird nicht als App installiert, sondern läuft direkt im Mobilfunknetz. Entwickelt wurde er zusammen mit dem KI-Sprachspezialisten ElevenLabs, die technische Umsetzung auf Netzebene übernahm Radisys.

KI im Handynetz

Während eines Telefonats lässt sich der Assistent per Sprachbefehl „Hey Magenta“ zuschalten. Ab diesem Moment hört die KI mit und kann in das Gespräch eingreifen. Zum Start ermöglicht der Dienst drei Funktionen: Live-Übersetzung zwischen zwei Sprachen, eine Zusammenfassung des Gesprächs und die Möglichkeit, Fragen zu beliebigen Themen zu stellen. Innerhalb der nächsten zwölf Monate soll die Übersetzung auf bis zu 50 Sprachen ausgebaut werden.

Die Telekom skizziert auch weitergehende Szenarien. Wenn sich etwa Freunde am Telefon auf ein Restaurant einigen wollen, könnte der Assistent passende Vorschläge in der Nähe machen. Bei der Reiseplanung soll er Optionen vergleichen und Aktivitäten empfehlen. Auch Terminkoordination gehört zum geplanten Funktionsumfang. Langfristig soll die KI sogar Buchungen vornehmen können, also etwa einen Restauranttisch reservieren oder einen Arzttermin vereinbaren, wenn sich das im Gespräch ergibt.

Telekom-Technikvorstand Abdu Mudesir betont, dass für den neuen Service keine zusätzliche Hardware oder spezielle Apps nötig seien. Kunden in Deutschland sollen den Dienst noch 2026 nutzen können.

Datenschutz

Die Telekom erklärt, dass der Assistent erst nach ausdrücklicher Aktivierung durch den Nutzer Gesprächsinhalte verarbeitet. Ohne den Sprachbefehl wird nichts gespeichert oder analysiert. Nutzer müssen sich vorab für den Dienst anmelden. Zudem wird der Gesprächspartner informiert, sobald die KI zugeschaltet ist.