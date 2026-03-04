Die Temperaturen sind in den letzten Tagen spürbar angestiegen. Die Tage werden länger und sorgen wieder für frische Luft im Leben – nicht nur draußen, sondern auch in den eigenen vier Wänden. Anker liefert das passende Technik-Upgrade für den Start in die warme Jahreszeit. Ob smarter Frühjahrsputz mit Lösungen von eufy, der passende Soundtrack fürs erste Sonnenbad auf dem Balkon mit Produkten von soundcore oder zusätzliche Energie für Ausflüge ins Grüne – mit den Frühlings-Deals der drei Marken (Anker, Soundcore und Eufy) sichern sich Technik-Fans attraktive Angebote rund um Haushalt, Audio und mobiles Laden.
Highlights
Ab sofort und zeitlich befristet bist zum 16. März 2026 erhaltet ihr die „Anker-Spring-Deals“. Wir haben euch die Highlights zusammengestellt:
- eufy Rasenmähroboter E15 für 999 Euro (-33 Prozent)
- Anker Prime Powerbank (26K, 300W) für 159,99 Euro (-20 Prozent)
- eufy Saugroboter X10 Pro Omni für 448 Euro (-44 Prozent)
- eufyCam S3 Pro 2-Kamera-Set für 449 Euro (-31 Prozent)
- eufy Tragbare Milchpumpe S1 Pro für 199,99 Euro (-33 Prozent)
- soundcore Work Diktiergerät für 99,99 Euro (-38 Prozent)
- soundcore Liberty 4 Pro für 99 Euro (-24 Prozent)
- soundcore Nebula X1 4K Beamer für 1.999,99 Euro (-33 Prozent)
0 Kommentare