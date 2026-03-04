Die Temperaturen sind in den letzten Tagen spürbar angestiegen. Die Tage werden länger und sorgen wieder für frische Luft im Leben – nicht nur draußen, sondern auch in den eigenen vier Wänden. Anker liefert das passende Technik-Upgrade für den Start in die warme Jahreszeit. Ob smarter Frühjahrsputz mit Lösungen von eufy, der passende Soundtrack fürs erste Sonnenbad auf dem Balkon mit Produkten von soundcore oder zusätzliche Energie für Ausflüge ins Grüne – mit den Frühlings-Deals der drei Marken (Anker, Soundcore und Eufy) sichern sich Technik-Fans attraktive Angebote rund um Haushalt, Audio und mobiles Laden.

Highlights

Ab sofort und zeitlich befristet bist zum 16. März 2026 erhaltet ihr die „Anker-Spring-Deals“. Wir haben euch die Highlights zusammengestellt: