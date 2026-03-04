Bereits vergangene Woche wurde bekannt, dass Apple an iOS 26.3.1, iPadOS 26.3.1, macOS 26.3.1 und Co. arbeitet. Un hat Apple die kommenden Updates offizielle bestätigt. Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis diese auf den Apple Servern als Download bereitstehen.

Apple bestätigt iOS 26.3.1 und macOS 26.3.1

Apple hat bestätigt, dass das Unternehmen an iPadOS 26.3.1 (und somit auch iOS 26.3.1) und macOS 26.3.1 arbeitet. Aktuell gehen wir davon aus, dass die Updates noch diese Woche oder spätestens Anfang nächster Woche freigegeben werden.

Konkret erwähnt Apple die beiden Updates auf der Webseite zu den technischen Daten zum kürzlich vorgestellten Studio Display und Studio Display XDR. Beide Apple Bildschirme feiern am kommenden Mittwoch (11. März 2026) ihren Verkaufsstart und landen gleichzeitig vor Ort in den Verkaufsregalen.

Auf der Apple Webseite heißt es

Das Studio Display ist kompatibel mit den folgenden Mac Modellen mit Apple Chip und macOS Tahoe 26.3.1 oder neuer:

16″ MacBook Pro (2021 und neuer)

14″ MacBook Pro (2021 und neuer)

13″ MacBook Pro (M1, 2020 und neuer)

15″ MacBook Air (2023 und neuer)

13″ MacBook Air (M1, 2020 und neuer)

Mac Studio (2022 und neuer)

Mac mini (2020 und neuer)

Mac Pro (2023 und neuer)

24″ iMac (2021 und neuer)

Das Studio Display ist kompatibel mit den folgenden iPad Modellen mit iPadOS 26.3.1 oder neuer:

iPad Pro (M4 und M5)

12,9″ iPad Pro (3.–6. Generation)

11″ iPad Pro (1.–4. Generation)

iPad Air (M2, M3 und M4)

iPad Air (5. Generation)

visionOS 26.3.1 wurde bereits in den vergangenen Tagen veröffentlicht. iOS 26.3.1, iPadOS 26.3.1 und macOS 26.3.1 werden in den kommenden Tagen folgen.