Es ist so weit: Der Apple Store zeigt die bekannte „Sind gleich zurück“-Meldung – das klassische Zeichen dafür, dass eine neue Produktankündigung unmittelbar bevorsteht. Kurzum: In Kürze könnt ihr die neuen Apple Produkte über den Apple Online Store vorbestellen.

Apple Store offline: MacBook Neo-Ankündigung steht kurz bevor

Erwartet wird heute die offizielle Vorstellung des neuen Einstiegs-MacBooks, das laut aktuellen Berichten unter dem Namen MacBook Neo auf den Markt kommen könnte. Apple veranstaltet dazu ein Special Event in New York, London und Shanghai.

Gleichzeitig werden ab 15:15 Uhr auch das iPhone 17e, iPad Air M4, MacBook Pro M5 Pro/Max, MacBook Air M5, Display Studio und Display Studio XDR vorbestellbar sein.

>>> Hier geht es direkt in den Apple Online Store <<<