Audible hat sein Abo-Modell in Deutschland um eine günstigere Option ergänzt. Neben dem bekannten Premium-Abo für 9,95 Euro monatlich gibt es jetzt ein Standard-Abo für 6,99 Euro. Das Angebot war seit Anfang des Jahres in einer begrenzten Testversion aktiv und steht ab sofort allen deutschen Nutzern zur Verfügung.

Günstiger, aber mit Einschränkung

Wie beim Premium-Abo können Nutzer auch mit der günstigeren Variante jeden Monat ein Hörbuch aus dem kompletten Katalog laden. Dazu kommt der Zugang zum Streaming-Angebot mit Hörbüchern und Podcasts, das Audible kürzlich um die Inhalte von Wondery+ erweitert hat.

Der entscheidende Unterschied liegt in der Frage, was nach einer Kündigung passiert. Premium-Abonnenten behalten ihre ausgewählten Hörbücher dauerhaft, beim Standard-Abo endet der Zugriff mit der Mitgliedschaft. Für Nutzer, die Hörbücher ohnehin im Abo-Zeitraum hören und nicht langfristig sammeln, dürfte das verschmerzbar sein.

Wer das Angebot ausprobieren will, kann über Amazon oder die Audible-Webseite eine kostenlose Testphase von 30 Tagen starten. Für Österreich und die Schweiz gibt es das neue Abo noch nicht. Neben Deutschland zählen bislang die USA, Kanada, Australien, Großbritannien und Frankreich zu den unterstützten Märkten.

