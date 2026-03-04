Apple hat kürzlich das neue Apple Studio Display XDR angekündigt. Dieses bietet unter anderem einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Intel-Macs unterstützen das neue Display grundsätzlich nicht und nur die neueren Macs mit aktuellen M-Prozessoren unterstützen die die Bildwiederholrate von 120 Hz beim Studio Display XDR.

Diese Macs unterstützen keine 120Hz beim Studio Display XDR

Apple bewirbt das Studio Display XDR als das beste Pro Display der Welt mit einem 27 Zoll 5K Retina XDR Display mit Mini-LED Hintergrundbeleuchtung, 2.000 Nits HDR Spitzen­helligkeit und einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Allerdings benötigt ihr einen neueren Macs um auch von der Bildwiederholrate von 120 Hz profitieren zu können.

Blickt man auf die technischen Daten zum Studio Display XDR so unterstützen Mac Modelle mit M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2 und M3 das Studio Display XDR mit bis zu 60 Hz. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass ihr einen Mac mit mit folgernden Chips benötigt, um die volle Bildwiederholrate von 120 Hz zu nutzen:

‌M2‌ Pro, ‌M2‌ Max, ‌M2‌ Ultra

M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra

M4 Pro, M4 Max

M5, M5 Pro, M5 Max

Auch zum iPad hat sich Apple in diesem Zusammenhang geäußert. Das iPad Pro (M5) unterstützt das Studio Display XDR mit 120 Hz. Alle anderen kompatiblen iPad Modelle unterstützen es mit 60 Hz. Grundsätzlich unterstützen die folgenden iPads mit iPadOS 26.3.1 das Studio Display XDR: iPad Pro (M4 und M5), 12,9 Zoll iPad Pro (3.–6. Generation), 11 Zoll iPad Pro (1.–4. Generation), iPad Air (M2, M3 und M4) und iPad Air (5. Generation).