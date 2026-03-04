Apple nutzt die laufende Woche, um neue Produkte anzukündigen. Dabei haben wir unter anderem das neue iPad Air mit M4-Chip zu Gesicht bekommen. Begleitend zur Ankündigung dürfte Apple ersten Medienvertretern, Kreativen etc. ein Testgerät mit an die Hand gegeben haben, so dass nun erste Geekbench-Benchmark-Testergebnisse aufgetaucht sind, die zeigen sich das Gert im Vergleich zum Vorgänger mit M3-Chip schlägt.

iPad Air M4: Erst Geekbench-Ergebnisse sind da

Zwei erste Geekbench-Tests des 13 Zoll iPad Air mit M4-Chip (Modellkennung iPad16,11) sind aufgetaucht. Demnach konnte das Gerät folgende Leistungswerte erreichen:

Single-Core-Scores von 3.438 bis 3.714 Punkten

Multi-Core-Scores von 12.296 bis 12.885 Punkten

Im Vergleich dazu erzielt das iPad Air mit M3-Chip durchschnittlich rund 3.048 (Single-Core) bzw. 11.667 (Multi-Core) Punkte. Die Leistungssteigerung liegt somit grob bei etwa 13 Prozent bis 22 Prozent im Single-Core-Bereich und 5 Prozent bis 10 Prozent im Multi-Core-Bereich, je nachdem, wie man die Werte interpretiert.

Beim iPad Air nutzt Apple einen M4-Chip mit 8 Core CPU mit drei Performance- und fünf Effizienz-Kernen sowie eine 9 Core GPU. Im Vergleich dazu verfügt der M4-Chip beim iPad Pro bis zu 10 CPU- und 10 GPU-Kerne. Dies führt beim iPad Pro zu einer etas höheren Leistung.