Apple hat heute das neue MacBook Neo angekündigt. Das neue Einsteiger-MacBook kann – genau wie alle anderen Apple Produktneuheiten – ab sofort vorbestellt werden. Passend zum MacBook Neo hat Apple nun ein begleitendes Video angekündigt.

Apple veröffentlicht Video zum MacBook Neo

Passend zur heutigen Vorstellung des MacBook Neo hat Apple einen klassischen „Hello“-Clip veröffentlicht, der das neue Einstiegs-MacBook in Szene setzt. Das Video zeigt das Gerät in allen vier Farben und gibt einen ersten lebendigen Eindruck vom bisher günstigsten Mac-Laptop.

Apple setzt beim MacBook Neo auf ein robustes Aluminiumdesign mit einem 13 Zoll Liquid Retina Display, die Power des Apple A18 Pro Chips und eine Batterielaufzeit für den ganzen Tag (16 Stunden). Preislich startet das MacBook Neo bei 699 Euro bzw. 599 Euro für den Bildungsbereich.