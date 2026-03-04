Apple hat Anfang der Woche das neue iPhone 17e angekündigt. Das neue Einsteiger-iPhone lässt sich ab sofort mit Vertrag bei der Deutschen Telekom, o2 und Vodafone vorbestellen. Offizieller Verkaufsstart ist der 11. März 2026.

iPhone 17e mit Vertrag bei der Telekom, o2 und Vodafone vorbestellen

Apple hat das iPhone 17e vorgestellt, eine leistungsstarke und preisgünstige Ergänzung der iPhone-17-Familie.

Angetrieben vom neuen A19 Chip bietet das Gerät hohe Performance im Alltag. Das ebenfalls neue C1X-Modem ist bis zu doppelt so schnell wie das C1 im iPhone 16e. Die 48-MP-Fusion-Kamera ermöglicht detailreiche Fotos, Porträts der nächsten Generation sowie 4K-Videos in Dolby Vision. Ein integrierter 2x-Tele-Zoom in optischer Qualität ersetzt praktisch zwei Kameras.

Das 6,1 Zoll Super Retina XDR Display ist mit Ceramic Shield 2 ausgestattet und bietet eine bis zu dreifach bessere Kratzfestigkeit als die Vorgängergeneration. Dank MagSafe ist schnelles kabelloses Laden möglich, zudem steht ein breites Zubehörangebot bereit. Für Situationen ohne Mobilfunk oder WLAN unterstützen Satellitenfunktionen wie Notruf SOS, Pannendienst, Nachrichten und „Wo ist?“ die Verbindung.

Bei der Telekom erhaltet ihr das neue iPhone 17e mit Vertrag in den MagentaMobil-Tarifen. Im Rahmen einer Cashback-Aktion könnt ihr euch derzeit 240 Euro sichern.

>>> Hier findet ihr das iPhone 17e bei der Telekom <<<

Vodafone vermarktet das iPhone 17e mit Vertrag in den GigaMobil-Tarifen. In den Tarifen M und L erhaltet ihr im Rahmen einer Aktion aktuell unbegrenztes Datenvolumen.

>>> Hier findet ihr das iPhone 17e bei Vodafone <<<

o2 bietet euch das iPhone 17e mit Vertrag in den o2 Mobile Tarifen an. Auch o2 bietet für verschiedene Tarife derzeit AktionsRabatte an.

>>> Hier findet ihr das iPhone 17e bei o2 <<<