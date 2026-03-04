Apple hat soeben auf einem „Special Experience“-Event in New York City, London uns Shanghai das lang erwartete MacBook Neo offiziell vorgestellt. Es ist bereits das siebte neue Produkt, das Apple in dieser Woche ankündigt – und gleichzeitig ein echter Meilenstein: Das MacBook Neo ist Apples erstes Notebook, das von einem Chip angetrieben wird, der ursprünglich aus dem iPhone stammt – dem A18 Pro.

MacBook Neo ist da: A18 Pro, vier Farben, 699 Euro und mehr

Apple hat heute das MacBook Neo vorgestellt – ein neues Notebook, das den Einstieg in die Mac-Welt so günstig wie nie zuvor macht. Das Gehäuse besteht aus robustem Aluminium und ist in vier Farben erhältlich: Blush, Indigo, Silber und dem neuen Citrus.

Das 13-Zoll Liquid Retina Display überzeugt mit hoher Auflösung, Helligkeit und der Unterstützung von einer Milliarde Farben. Unter der Haube steckt Apples A18 Pro-Chip, der für Alltagsaufgaben wie Surfen, Streaming oder Fotobearbeitung mehr als ausreichend Leistung liefert. Im Vergleich zu einem aktuellen Windows-PC mit Intel Core Ultra 5 ist das MacBook Neo laut Apple bei gewöhnlichen Aufgaben bis zu 50 Prozent schneller – bei KI-Workloads, etwa dem Anwenden von Fotoeffekten, sogar bis zu dreimal so flott.

Die Akkulaufzeit gibt Apple mit bis zu 16 Stunden an, was locker für einen vollen Arbeitstag reicht. Für Video-Calls ist eine 1080p FaceTime HD-Kamera mit Dual-Mikrofon an Bord, die Dual-Lautsprecher mit Spatial Audio sorgen für einen ordentlichen Klang.

Abgerundet wird das Gesamtpaket durch das Magic Keyboard, ein großes Multi-Touch-Trackpad sowie macOS Tahoe mit Apple Intelligence, nahtloser iPhone-Integration und der gewohnten Auswahl an integrierten Apps wie Messages, Pages, Kalender und Safari.

Preis & Verfügbarkeit

Das MacBook Neo ist ab 699 Euro und 599 Euro für den Bildungsbereich in den vier Farben Rosa, Indigo, Silber und Zitrus erhältlich. Das neue Einsteiger-Modell kann ab sofort über den Apple Online Store vorbestellt werden. Offizieller Verkaufsstart ist an 11. März 2026.