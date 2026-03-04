Apple hat einen wahren Produkt-Marathon hinter sich. Seit Anfang dieser Woche hat Apple allerhand neue Produkte angekündigt. Neben den in der Überschrift genannten MacBook Neo, MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro/Max, iPhone 17e und iPad Air M4 lassen sich ab sofort auch das Apple Studio Display und das Studio Display XDR über den Apple Online Store vorbestellen. Offizieller Verkaufsstart ist der 11. März 2026.

Ab sofort lassen sich sämtliche Produktneuheiten, die Apple seit Montag angekündigt hat, vorbestellen. Wir geben euch eine Schnellüberblick über die jeweiligen Geräte.

iPhone 17e

Das iPhone 17e bietet schnellere Performance (A19-Chip), ein fortschrittliches Kamera-System, mehr Robustheit, MagSafe und mit 256 GB doppelt so viel Speicher in der Standardkonfiguration. Das iPhone 17e ist in Schwarz, Weiß und Hellrosa mit Speicherkapazitäten von 256 GB und 512 GB ab 699 Euro erhältlich.

iPad Air M4

Beim iPad Air M4 setzt Apple auf eine höhere Performance, mehr Arbeitsspeicher (12GB), verbesserter Konnektivität (N1 und C1X) und die bekannten iPadOS 26 Features.

Das 11 Zoll und 13 Zoll iPad Air mit M4 ist in Blau, Violett, Polarstern und Space Grau als 128 GB, 256 GB, 512 GB oder 1 TB Modell erhältlich.

Das 11 Zoll iPad Air ist ab 649 Euro für das Wi-Fi Modell und ab 819 Euro für das Wi-Fi + Cellular Modell erhältlich. Das 13 Zoll iPad Air ist ab 849 Euro für das Wi-Fi Modell und ab 1.019 Euro für das Wi-Fi + Cellular Modell erhältlich.

MacBook Air M5

Apple setzt beim neuen MacBook Air auf mehr Performance (M5), doppelt so viel Speicher in der Standardkonfiguration und verbesserte drahtloser Konnektivität (N1). Weiter bietet das MacBook Air ein dünnes, leichtes und robustes Aluminiumdesign.

Das 13 Zoll MacBook Air mit M5 ist ab 1.199 Euro erhältlich und das 15 Zoll MacBook Air mit M5 ist ab 1.499 Euro erhältlich. Beide Modelle gibt es in Himmelblau, Mitternacht, Polarstern und Silber.

MacBook Pro M5 Pro/Max

Apple bewirbt das neue MacBook Pro wie folgt: Der beste Pro Laptop der Welt setzt erneut Maßstäbe mit ultraschneller CPU- und GPU-Performance (M5 Pro und M5 Max), sowie bis zu doppelt so hohen SSD-Geschwindigkeiten und 1 TB Speicher in der Standardkonfiguration.

Das 14 Zoll MacBook Pro mit M5 Pro ist ab 2.499 Euro und das 16 Zoll MacBook Pro mit M5 Pro ist ab 2.999 Euro erhältlich. Das 14 Zoll MacBook Pro mit M5 Max ist ab 4.199 Euro erhältlich und das 16 Zoll MacBook Pro mit M5 Max ist ab 4.499 Euro erhältlich.

Alle Modelle sind in Space Schwarz und Silber erhältlich.

Studio Display

Das neue Studio Display kommt mit einer 12MP Center Stage Kamera, jetzt mit verbesserter Bildqualität und Unterstützung für Schreibtischansicht, einem Ring aus drei Mikrofonen in Studioqualität und einem immersiven 6‑Lautsprecher-System mit 3D Audio. Zudem hat es ab sofort leistungsstarke Thunderbolt 5 Anschlüsse, die mehr Downstream Konnektivität für Highspeed Zubehör oder Displays in Reihenschaltung ermöglichen.

Das neue Studio Display mit neigungsverstellbarem Standfuß ist ab 1.699 Euro erhältlich. Nanotexturglas steht als Option zur Verfügung.

Studio Display XDR

Das 27 Zoll 5K Retina XDR Display hat eine fortschrittliche Mini-LED Hintergrundbeleuchtung mit mehr als 2.000 lokalen Dimmzonen, bis zu 1.000 Nits SDR Helligkeit und 2.000 Nits HDR Spitzen­helligkeit sowie einen größeren Farbraum.

Mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz ist das Studio Display XDR noch reaktionsschneller bei bewegten Inhalten, und Adaptive Sync passt Bildraten für Inhalte wie Videos oder grafikintensive Spiele dynamisch an. Das Studio Display XDR hat die gleiche fortschrittliche Kamera und das gleiche Audiosystem wie das Studio Display sowie Thunderbolt 5 Anschlüsse, um Setups für Pro Workflows zu vereinfachen.

Das Studio Display XDR mit neigungs- und höhenverstellbarem Standfuß ist ab 3.499 Euro erhältlich. Nanotexturglas steht als Option zur Verfügung.

MacBook Neo

Apple beschreibt das MacBook Neo wie folgt

Das völlig neue MacBook Neo von Apple kommt in einem robusten Aluminiumdesign mit einem brillanten 13″ Liquid Retina Display, der Power der Apple Chips und Batterielaufzeit für den ganzen Tag – alles zu einem äußerst attraktiven Einstiegspreis von nur 699 Euro.

