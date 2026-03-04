Wer noch einen Mac mit Intel-Prozessor sein Eigen nennt, sollte beim Kauf des neuen Studio Display oder Studio Display XDR zweimal nachdenken – denn beide Monitore funktionieren schlicht nicht mit Intel-basierten Macs.

Neues Apple Studio Display und Studio Display XDR: Keine Unterstützung für Intel-Macs

Apple hat gestern das neue Studio Display und das neue Studio Display XDR angekündigt, allerdings gibt es eine wichtige Einschränkung für Nutzer älterer Macs: Beide Modelle funktionieren nicht mit Macs, die von einen Intel-Prozessor angetrieben werden.

Laut Apples offizieller Kompatibilitätsliste werden ausschließlich Macs mit Apple-Silicon-Chip unterstützt. Die Liste reicht zwar bis ins Jahr 2020 zurück, umfasst aber ausnahmslos Geräte mit M-Chip. Folgende Geräte sind kompatibel:

16 Zoll MacBook Pro (2021 oder neuer)

14 Zoll‌ MacBook Pro‌ (2021 oder neuer)

13 Zoll‌ MacBook Pro‌ (M1, 2020 oder neuer)

15 Zoll MacBook Air (2023 oder neuer)

13 Zoll‌ MacBook Air‌ (‌M1‌, 2020 oder neuer)

Mac Studio (2022 oder neuer)

Mac mini (2020 oder neuer)

Mac Pro (2023 oder neuer)

24 Zoll iMac (2021 oder neuer)

Dieser Schritt ist ehrlicherweise wenig überraschend, wenn man bedenkt, dass Apple den Umstieg auf eigene M-Chips bereits 2020 eingeläutet hat. Der MacBook Air war das erste Modell ohne Intel-Chip, das MacBook Pro folgte 2021. Als letztes Intel-Gerät wurde der Mac Pro 2023 eingestellt – Apple verkauft also seit fast drei Jahren keinen einzigen Mac mehr mit Intel-Prozessor.

Nun zieht auch die Software-Unterstützung nach: macOS Tahoe wird das letzte Betriebssystem-Update für Intel-Macs sein. Danach gibt es nur noch Sicherheitsupdates, und zwar für weitere drei Jahre.

Hinweis: Die beiden neuen Displays setzen macOS 26.3.1 voraus. Da der Verkaufsstart der neuen Apple Bildschirme auf den 11. März 2026 datiert ist, dürfte zuvor die finale Version von macOS 16.3.1 erscheinen.