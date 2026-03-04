Apple hat gestern das neue Studio Display und Studio Display XDR angekündigt. Beide Bildschirme lassen sich ab sofort vorbestellen und werden ab dem 11. März 2026 ausgeliefert. Gleichzeitig hat Apple frische Software veröffentlicht, damit Studio Display und Studio Display XDR mit iPhone, iPad und Mac kompatibel sind und gleichzeitig für ein Firmware-Update für beide Displays freigegeben.

Apple veröffentlicht Firmware-Update für Studio Display und Studio Display XDR:

Wer sich eines der neuen Studio Displays vorbestellt hat, sollte gleich am ersten Tag ein Firmware-Update einplanen. Apple hat bereits heute das Studio Display Firmware 26.3 Update veröffentlicht – obwohl die Displays erst am 11. März ausgeliefert werden.

Das Update gilt ausschließlich für die neuen Modelle; das ältere Studio Display wird nicht berücksichtigt. Eingespielt wird das Firmware-Update ganz klassisch über den Mac: Display anschließen, dann in den Systemeinstellungen unter „Softwareaktualisierung“ nachschauen.