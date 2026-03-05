Apples neues MacBook Neo ist der erste Mac mit einem iPhone-Chip. Im Gehäuse arbeitet der A18 Pro aus dem iPhone 16 Pro, der auf derselben ARM-Architektur basiert wie Apples M-Serie. Geekbench-Ergebnisse des iPhone 16 Pro Max geben uns einen Anhaltspunkt, wo sich das MacBook Neo im Vergleich zum M1 MacBook Air einordnen wird.

MacBook Neo ist schneller als das M1 MacBook Air

Wie AppleInsider berichtet, erreicht der A18 Pro im Single-Core-Test 3.428 Punkte, das sind 46 Prozent mehr als beim M1 im MacBook Air mit 2.347 Punkten. Bei Multi-Core-Aufgaben liegen beide Chips mit 8.531 zu 8.342 Punkten fast gleichauf, was für Mails, Textverarbeitung, Browsing und Musik locker ausreicht.

Zum M5 fehlt allerdings ein ganzes Stück, denn dessen 17.463 Multi-Core-Punkte sind mehr als doppelt so hoch. Wer regelmäßig Videos schneidet oder 3D-Szenen rendert, benötigt weiterhin ein MacBook Air oder Pro mit einem aktuelleren M-Chip.

Bei der GPU ist der Vergleich schwieriger. Der A18 Pro im iPhone 16 Pro hat sechs GPU-Kerne, Apple hat die Variante im Neo aber auf fünf reduziert. In Metal-Benchmarks kommt der volle A18 Pro auf gut 32.000 Punkte und liegt damit knapp vor dem M1 mit rund 30.000. Weil dem Neo ein GPU-Kern fehlt, dürfte es in der Praxis eher gleichauf mit dem M1 liegen oder leicht darunter. Für einfaches Gaming und normale Alltagsaufgaben reicht das, der M5 mit seiner Zehn-Kern-GPU und über 75.000 Punkten spielt allerdings in einer völlig anderen Liga.

Dass das MacBook Neo einen über fünf Jahre alten M1 schlägt, ist für sich genommen keine große Leistung. Es zeigt aber, dass der A18 Pro als günstiger Einstiegs-Chip im Mac-Segment funktioniert. Am treffendsten lässt sich das Neo als eine Art MacBook Air auf M1-Niveau beschreiben, das bei einfachen Aufgaben etwas schneller arbeitet, dafür aber auf Thunderbolt verzichtet.