Im vergangenen Monat kündigte Apple Arcade an, dass „Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea“ Anfang März auf dem Spiele-Abo-Portal starten wird. Heute ist es soweit und das neue Kapitel der beliebten Action-RPG-Adventure-Reihe ist erschienen – exklusiv auf Apple Arcade. Dies ist allerdings nicht das einzige neue Spiel, welches heute ins Rennen geschickt wird.

„Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea“ startet auf Apple Arcade

Oceanhorn 3 spielt fast tausend Jahre nach den Ereignissen von Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm und lädt Fans und Neulinge dazu ein, verlorene Inseln zu entdecken, gegen Titanen zu kämpfen und die Geheimnisse einer Welt am Rande der Wiedergeburt zu lüften.

Oceanhorn 3 bietet ein visuell beeindruckendes 3D-Spielerlebnis für iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Vision Pro. Mit Grafik in Konsolenqualität und einer tiefgründigen Geschichte führt der Titel die epische Erzählung der Serie konsequent fort.

Fans von Rollenspielen erwartet eine Mischung aus Erkundung, Kämpfen und Rätseln. Neue Fortbewegungs- und Kampfmechaniken sorgen zudem für ein Kampfsystem, das sich intuitiv anfühlt, belohnend spielt und genügend Raum lässt, es im eigenen Tempo zu meistern.

Weitere Neuheiten

Am sofort erweitern außerdem drei legendäre Spiele aus dem App Store den familienfreundlichen Katalog des Services – alle ohne Werbung oder In-App-Käufe. In Pocket Love!+ zieht man gemeinsam mit seinem Partner und Haustier in ein liebevoll gestaltetes Zuhause ein, im beliebten Puzzle-Spiel Flow Free+ werden gleichfarbige Felder mit Rohrleitungen verbunden, und in Doraemon Dorayaki Shop Story+ betreibt man zusammen mit der bekannten Manga-Figur Doraemon einen eigenen Süßwarenladen.