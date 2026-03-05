Künstliche Intelligenz kommt in immer mehr Lebensbereichen zum Einsatz. Auch die Musikbranche nutze KI, um Inhalte zu erstellen. Um Musik zukünftig transparenter zu kennzeichnen, führt Apple Music neue Metadata-Tags für KI-generierte Inhalte ein.

Apple Music führt neue Metadata-Tags für KI-generierte Inhalte ein

Der Musik-Streamingdienst Apple Music erhält ein neues System zur Kennzeichnung von Inhalten, die mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Apple hat dafür neue Metadaten-Tags eingeführt, mit denen Labels und Distributoren künftig offenlegen können, wenn bei Musik, Artwork oder Videos KI zum Einsatz kam.

Wie 9to5Mac berichtet, sollen die sogenannten „Transparency Tags“ für mehr Transparenz sorgen, während generative KI zunehmend in der Musikproduktion eingesetzt wird. Laut Apple müssen diese Angaben künftig bei der Lieferung neuer Inhalte an Apple Music hinterlegt werden.

Vier verschiedene KI-Kennzeichnungen sind möglich

Apple unterscheidet dabei zwischen vier Arten von KI-Beiträgen:

Artwork : KI wurde für einen wesentlichen Teil des Album- oder Cover-Artworks genutzt.

: KI wurde für einen wesentlichen Teil des Album- oder Cover-Artworks genutzt. Track : KI wurde bei der Erstellung der Tonaufnahme eingesetzt.

: KI wurde bei der Erstellung der Tonaufnahme eingesetzt. Composition : KI war an der musikalischen Komposition beteiligt, etwa bei Lyrics oder Melodie.

: KI war an der musikalischen Komposition beteiligt, etwa bei Lyrics oder Melodie. Music Video: KI wurde für visuelle Elemente eines Musikvideos verwendet.

Die Nutzung mehrerer Tags ist möglich. Mit dem Schritt reagiert Apple auf den wachsenden Einfluss generativer KI in der Musikbranche und will Nutzern künftig klarer zeigen, welche Inhalte von Menschen und welche teilweise von KI erstellt wurden.