Normalerweise blicken wir mittwochs und freitags auf die Neuankömmlinge von Apple TV. Aufgrund der zahlreichen Apple Produktvorstellungen in den letzten Tagen blicken wir erst am heutigen Donnerstag auf „The Hunt“. Die Serie sollte ursprünglich im Dezember letzten Jahres auf dem Video-Streaming-Portal anlaufen, verzögerte sich allerdings bis Anfang März.

The Hunt startet auf Apple TV

Ab sofort steht The Hunt auf Apple TV bereit. Konkret warten die ersten beiden Folgen auf euch. Jeweils mittwochs folgen weitere Episoden.

Wie eingangs erwähnt, sollte die Thriller-Serie bereits Ende letzten Jahres anlaufen. Aufgrund von Plagiatsvorwürfen wurde die Serie kurz vor dem Start gestoppt. Gaumont, der Produzent der Serie, leitete nach Bekanntwerden dieser Information die notwendigen Schritte ein, um die Rechteinhaber zu ermitteln und die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.

Die Beschreibung zur Serie liest sich wie folgt

Franck (Magimel) und seine langjährigen Freunde verbringen ihre Wochenenden gerne gemeinsam auf der Jagd. Doch eines Sonntags geraten sie in die Fänge einer anderen Jägergruppe, die sie ohne ersichtlichen Grund ins Visier nimmt. Als einer der Jäger angeschossen wird, wehren sich Francks Freunde und strecken einen Angreifer nieder. Die vier Freunde können nur knapp entkommen und verschweigen den Vorfall. Franck versucht, mit seiner Frau Krystel (Laurent) zu seinem gewohnten Leben zurückzukehren. Doch in den folgenden Tagen beschleicht ihn das Gefühl, dass er und seine Freunde beobachtet, ja, schlimmer noch, von Jägern verfolgt werden, die nun auf Rache sinnen.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.