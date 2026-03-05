Apple hat soeben überarbeitete Versionen der Beta 3 von iOS 26.4 und iPadOS 26.4 veröffentlicht. Die neuen Versionen richten sich sowohl an registrierte Entwickler als auch an Teilnehmer des öffentlichen Beta-Programms.

Neue Beta 3 für iOS 26.4 und iPadOS 26.4

Die neuen Versionen erscheinen nur drei Tage nach der ursprünglichen dritten Beta, was auf Fehlerbehebungen hindeutet. Genauere Informationen zu den Neuerungen sind jedoch nicht bekannt. Die Installation erfolgt wie gewohnt über die Softwareupdate-Funktion in den Einstellungen.

Mit iOS 26.4 kommen mehrere neue Funktionen auf das iPhone und iPad. In Apple Music gibt es mit „Playlist Playground“ eine Funktion, die per Texteingabe Playlists zu Stimmungen, Aktivitäten oder Ideen zusammenstellt. Konzerte in der Nähe lassen sich künftig direkt in der App finden. Zudem erhalten Alben und Playlists ein überarbeitetes Design mit ganzseitigen Cover-Darstellungen.

In Apple Podcasts können Videoinhalte direkt über die Podcasts-App erstellt, verbreitet und monetarisiert werden. Die Video-Episoden werden in bestehende Funktionen wie personalisierte Empfehlungen eingebunden.

Beim Thema Nachrichten testet Apple die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS. Damit wären Textnachrichten zwischen iPhone- und Android-Nutzern künftig vollständig verschlüsselt. Getestet wird die Verschlüsselung sowohl für iPhone-zu-iPhone- als auch für iPhone-zu-Android-Konversationen.

Weitere Neuerungen betreffen den Diebstahlschutz „Stolen Device Protection“, der nun standardmäßig aktiviert ist. Ein neues Widget für Hintergrundmusik sowie erweiterte Schlafstatistiken mit durchschnittlichen Schlafenszeiten sind nun ebenfalls mit an Bord.