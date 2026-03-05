Apple hat in den Pressemitteilungen und Marketingmaterialien zu den neuen Studio Displays bewusst dazu geschwiegen, welche Chips in den Monitoren verbaut sind. Nun erhalten wir allerdings die Antwort auf diese Frage.

Studio Display und Studio Display XDR: Welche Chips stecken wirklich drin?

Welche Chips treiben die neuen Studio Display an? MacRumors hat die Antwort nun aus dem Programmcode der kürzlich veröffentlichten Firmware-Updates erhalten. Demnach setzt das neue Studio Display auf den A19-Chip, während das teurere Studio Display XDR mit dem leistungsstärkeren A19 Pro ausgestattet ist. Zum Vergleich: Das ursprüngliche Studio Display von 2022 trug noch einen A13 Bionic – denselben Chip, der 2019 im iPhone 11 debütierte.

Die deutlich moderneren A19-Chips dürften unter anderem das verbesserte Sechs-Lautsprecher-System antreiben, das laut Apple satte 30 Prozent mehr Bass als die Vorgängergeneration liefert. Außerdem ermöglichen sie wahrscheinlich die neue Desk View-Funktion der Kamera, die gleichzeitig das Gesicht und eine Vogelperspektive auf den Schreibtisch zeigen kann.

Warum das XDR-Modell den Pro-Chip bekommt, liegt nahe: Es bietet mehr Leistung, etwa durch eine 120-Hz-Bildwiederholrate, Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und eine deutlich höhere Spitzenhelligkeit.

Ein kleiner Seitenhieb aus der Community blieb nicht aus: In den Foren wunderten sich viele Nutzer darüber, dass Apples neue Monitore nun leistungsstärkere Chips tragen als das brandneue MacBook Neo.

Beide Displays sind ab sofort vorbestellbar und kommen am 11. März in den Handel.