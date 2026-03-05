Wie Back Market in einer Pressemitteilung bekannt gibt, starten der Marktplatz für generalüberholte Geräte und Google ein gemeinsames Pilotprojekt. Über spezielle USB-Sticks soll ChromeOS Flex auf ältere, aber noch funktionstüchtige Laptops gebracht werden, um deren Nutzungsdauer zu verlängern.

ChromeOS Flex per USB-Stick

Das Konzept richtet sich an Händler, Endkunden, Schulen und kleine Unternehmen. Sie erhalten über Back Market USB-Keys, mit denen sich Googles cloudbasiertes Betriebssystem auf kompatiblen Windows- und Mac-Geräten installieren lässt. Das Pilotprojekt läuft zunächst in kleinem Rahmen an.

Der Markt für das neue Projekt ist groß. Millionen Laptops weltweit verlieren in den kommenden Jahren ihren Software-Support, obwohl die Hardware noch problemlos funktioniert. Wer etwa einen älteren Windows-Rechner besitzt, der keine Sicherheitsupdates mehr bekommt, steht vor der Wahl zwischen Neukauf und unsicherem Weiterbetrieb. ChromeOS Flex soll hier eine dritte Option bieten.

Das Betriebssystem verlagert einen Großteil der Rechenarbeit in die Cloud. Updates und Sicherheitsfunktionen kommen direkt von Google, sodass auch ältere Hardware für Alltagsaufgaben wie Surfen, Textverarbeitung oder Streaming weiterhin brauchbar bleibt. Für rechenintensive lokale Anwendungen ist ChromeOS Flex allerdings nicht gedacht.

62 Millionen Tonnen Elektroschrott pro Jahr

Laut Zahlen der Vereinten Nationen (UNITAR) fielen 2022 weltweit über 62 Millionen Tonnen Elektroschrott an. Dieses Volumen wächst fünfmal schneller als die vorhandenen Recycling-Kapazitäten. Ein Gerät, das vorzeitig ersetzt wird, belastet Deponien und Lieferketten. Back-Market-CEO Thibaud Hug de Larauze betont, dass die verlängerte Nutzung bestehender Technik den wirksamsten Hebel gegen Elektroschrott darstelle.

Alexander Kuscher, Senior Director bei Google, verweist ebenfalls darauf, dass Nutzer so selbst entscheiden können, wie lange sie ihre Geräte einsetzen, statt von Software-Zeitplänen abhängig zu sein.

Vorstellung auf dem Mobile World Congress

Back Market und Google haben die Partnerschaft am 4. März beim „Slow Tech Uprising“-Event parallel zum Mobile World Congress in Barcelona erstmals öffentlich vorgestellt. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Cloud-Dienste und KI-Anwendungen den Wert älterer Hardware neu bewerten können.