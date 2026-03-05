Seit Mittwochnachmittag lässt sich Apples neues Einstiegs-iPhone vorbestellen, und neben dem Apple Store ist jetzt auch Amazon mit dabei. Der Online-Händler listet das iPhone 17e in Schwarz, Weiß und Hellrosa zu Apples offiziellen Preisen von 699 Euro für die 256-GB-Version und 949 Euro mit 512 GB Speicher.

Das iPhone 17e bei Amazon

Der Apple Store ist für die meisten Käufer die erste Anlaufstelle, aber nicht immer die schnellste. Amazon verfügt über eigene Kontingente und konnte bei früheren iPhone-Starts teilweise schneller liefern als Apple selbst. Wenn die Lieferzeiten im Apple Store nach wenigen Stunden auf mehrere Wochen anwachsen, ist Amazon oft die schnellere Option.

Im iPhone 17e arbeitet der gleiche A19-Chip wie im teureren iPhone 17 Lineup. Neu ist das hauseigene Mobilfunkmodem C1X. Beim Display setzt Apple auf ein 6,1 Zoll großes OLED-Panel mit Super Retina XDR, die Kamera auf der Rückseite löst mit 48 Megapixeln auf. MagSafe für kabelloses Laden mit bis zu 15 Watt ist ebenfalls an Bord. Die Basiskonfiguration startet erstmals bei 256 GB, womit Apple die lange kritisierte 128-GB-Einstiegsoption endlich hinter sich lässt.

Die Auslieferung beginnt am 11. März, sowohl über Apple als auch über Amazon.

Neue MacBooks bei Amazon

Neben dem iPhone 17e hat Amazon auch mehrere Varianten der neuen MacBook Air und MacBook Pro Modelle ins Sortiment aufgenommen.

