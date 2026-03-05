Apple hat kürzlich das neue MacBook Neo angekündigt und setzt dabei auf ein robustes Aluminiumdesign mit einem 13 Zoll Liquid Retina Display, den A18 Pro Chip, vier Farben, Batterielaufzeit für den ganzen Tag, vier Farben und einen attraktiven Preis von 699 Euro. Nun tauchen die ersten Hands-On-Videos im Web auf.

MacBook Neo: erste Hands-On-Videos sind online

Apple hatte zu einem „Special Experience“-Event nach New York, London und Shanghai gelaufen, um Medienvertretern, Kreativen, Influencern und Co. das neue MacBook Neo zu präsentieren. In diesem Zusammenhang hatten die Anwesenden die Möglichkeit, das MacBook Neo auszuprobieren. Erste Videos sind nun im Netz geladen.

Apple 13" MacBook Neo Laptop mit A18 Pro Chip: Entwickelt für KI und Apple Intelligence, Liquid... DAS BUNTESTE MACBOOK LINEUP ALLER ZEITEN – Wähle aus Silber, Rosa, Zitrus und Indigo – alle mit...

POWER FÜR ALLES, WAS ANLIEGT – Sobald du dein MacBook Neo startest, liefert der A18 Pro Chip die...

Hands-On-Videos

