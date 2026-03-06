Das neue Studio Display XDR eignet sich nicht nur für den Videoschnitt oder 3D-Rendering, sondern auch für die medizinische Diagnostik. Wie MacRumors berichtet, bietet Apple für das neue Display DICOM-Presets und einen eigenen Medical Imaging Calibrator, sodass Radiologen ihre diagnostischen Aufnahmen direkt am Display auswerten können.

DICOM-Unterstützung

DICOM steht für „Digital Imaging and Communications in Medicine“ und ist der internationale Standard für die Speicherung und Übertragung medizinischer Bilder. Praktisch jedes bildgebende Gerät in Krankenhäusern arbeitet mit DICOM, von Röntgen über CT und MRT bis hin zu Ultraschall. Der Standard sorgt dafür, dass Aufnahmen verschiedener Hersteller und Geräte untereinander kompatibel sind und verlustfrei zwischen Systemen ausgetauscht werden können. DICOM regelt dabei nicht nur das Bildformat selbst, sondern auch die zugehörigen Metadaten wie Patienteninformationen und Aufnahmeparameter.

Damit ein Monitor für die diagnostische Befundung zugelassen wird, muss er Graustufen nach der sogenannten „DICOM-Kurve (Part 14)“ darstellen können. Medizinische Monitore werden bereits ab Werk auf diese Kurve kalibriert und auf gleichmäßige Helligkeit über die gesamte Bildschirmfläche geprüft. Apple setzt dafür auf ein eigenes Kalibrierungstool in macOS, das die nötige Abstimmung zwischen Display und DICOM-Standard übernimmt. In den DICOM-Referenzmodi soll das Display medizinische Bilder mit präziser Graustufen- und Farbwiedergabe anzeigen.

Ein zukünftiges Schnäppchen für Mediziner

Spezialisierte Radiologie-Displays mit nur 3 bis 6 Megapixeln kosten oft zwischen 5.000 und 10.000 US-Dollar. Ein vergleichbarer 8-Megapixel-Monitor von LG für die medizinische Diagnostik liegt bei rund 5.000 US-Dollar, High-End-Geräte von Barco können über 15.000 US-Dollar kosten. Das Studio Display XDR bringt mit seinem 5K-Panel knapp 15 Megapixel auf 27 Zoll und startet bei 3.299 US-Dollar. Ein eigener Anzeigemodus erlaubt den schnellen Wechsel zwischen normaler Darstellung und dem Radiologie-Modus, sodass der Monitor im Arbeitsalltag doppelt nutzbar bleibt.

Allerdings gibt es eine wichtige Einschränkung. Der Medical Imaging Calibrator wartet noch auf die FDA-Zulassung. Ohne diese Freigabe darf das Display in den USA nicht offiziell für diagnostische Befundungen eingesetzt werden. Gleiches gilt für die Zulassungsbehörden anderer Länder, die das Gerät ebenfalls noch testen müssen. Apple weist auch darauf hin, dass das Display nicht für die Mammografie vorgesehen ist, wo noch strengere Anforderungen gelten.

Das Apple Studio Display XDR kann bereits über den Apple Online Store vorbestellt werden. Offizieller Verkaufsstart ist der 11. März 2026.