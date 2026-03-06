Apple hat im Laufe dieser Woche eine Vielzahl neuer Produkte angekündigt. Insgesamt waren es sieben Neuheiten, die das Unternehmen im Köcher hatte. Auf die einzelnen Produkte sind wir in den letzten Tagen bereits ausführlich eingegangen. Begleitend zu den Neuheiten hat Apple Videos veröffentlicht.

Apple veröffentlicht Videos zum MacBook Neo, MacBook Pro M5 Pro/Max, iPhone 17e und mehr

Alle Apple Produktheuten lassen sich bereits vorbestellen. Am kommenden Mittwoch findet der offizielle Verkaufsstart statt. Dies bedeutet, dass Online-Bestellungen ausgeliefert werden und MacBook Neo, MacBook Pro M5 Pro/Max, iPhone 17e und Co. vor Ort in den Verkaufsregalen landen. Falls ihr euch einen schnellen Überblick über die Neuheiten verschaffen möchtet, so eigenen sich die von Apple zur Verfügung gestellten Videos.

MacBook Neo

MacBook Pro M5 Pro/Max

MacBook Air M5

iPhone 17e

iPad Air M4

Zum Studio Display und Studio Display XDR hat Apple keine Videos veröffentlicht.