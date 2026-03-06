Apples Smart-Home-Ambitionen sollten schon letztes Jahr deutlich an Schwung gewinnen, eingeleitet durch einen iPad-ähnlichen Home Hub als ersten Schritt zu einem neuen Produkt-Lineup. Es gab nur ein Problem. Siri sollte ein wichtiger Bestandteil des Geräts werden, doch die Entwicklungsprobleme rund um Apples digitalen Assistenten haben dazu geführt, dass das Gerät intern auf Anfang 2026 verschoben wurde. Nun droht die nächste Verschiebung.

Siri bremst den Zeitplan

HomePad soll Apples Antwort auf den Echo Show und den Google Nest Hub werden. Laut den Gerüchten handelt es sich bei Apples Smart-Home-Hub um ein iPad-ähnliches 7-Zoll-Display, das als Kommandozentrale für das intelligente Zuhause dient. Damit hätten Nutzer einen komfortablen Zugriff auf das Smart Home, vom HomeKit-Zubehör bis hin zu Matter-unterstützten Geräten.

Apple entwickelt für das Gerät ein komplett neues Betriebssystem, das die Steuerung von Thermostaten, Beleuchtung, Foto-Diashows, FaceTime, Erinnerungen und mehr ermöglicht. Die Effektivität dieser Integration hängt jedoch von einer deutlich leistungsfähigeren Siri ab. Und genau hier liegt das Problem. Apples Bemühungen, Siri mit künstlicher Intelligenz auszustatten, sind alles andere als reibungslos verlaufen. So wurden neue Siri-Funktionen immer wieder verschoben, was nun dazu geführt haben soll, dass das Gerät auf den Herbst verschoben wurde. Dann soll die neue Siri spätestens so weit sein.

Ein ähnliches Schicksal soll auch ein neues Apple TV und den nächsten HomePod mini getroffen haben. Beide Geräte wurden ursprünglich für Anfang 2026 erwartet, was wohl auch nicht mehr eingehalten werden kann. Dabei sei erwähnt, dass Apple keines der drei Geräte bisher offiziell angekündigt hat.