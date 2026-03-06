Roc Nation, Apple Music und die NFL haben diese Woche die offiziellen Zuschauerzahlen für Bad Bunnys Halbzeitshow beim Super Bowl LX veröffentlicht. Der Auftritt erreichte innerhalb von 24 Stunden 4,157 Milliarden Views weltweit. Keiner der bisherigen Auftritte wurde häufiger gesehen.

TV, Streaming und Social Media

Die Zahl setzt sich aus der US-Übertragung, internationalen Ausstrahlungen, YouTube-Aufrufen und Social-Media-Aktivitäten zusammen, wobei Roc Nation die genaue Gewichtung der einzelnen Komponenten nicht offengelegt hat.

Allein im US-Fernsehen verfolgten laut Nielsen durchschnittlich 128,2 Millionen Zuschauer die Show. Damit landet Bad Bunny hinter Kendrick Lamar (133,5 Millionen, 2025), Michael Jackson (133,4 Millionen, 1993) und Usher (129,3 Millionen, 2024) auf Platz vier der meistgesehenen Halbzeitshows im US-TV.

Den Rekord verdankt der puerto-ricanische Künstler seiner internationalen Reichweite. So kamen über 55 Prozent aller Social-Media-Views von außerhalb der USA, was einem Anstieg von 137 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die spanischsprachige Übertragung auf Telemundo erreichte mit 4,8 Millionen Zuschauern ebenfalls einen Bestwert.