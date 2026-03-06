Apple hat kürzlich das neue MacBook Neo angekündigt. Wie man es von Apple gewohnt ist, werden Produkteinführungen oftmals von Interviews von Apple Manager begleitet. Aus einem aktuellen Interview geht nun hervor, dass Apples Ansatz beim MacBook Neo eine komplette Neuentwicklung eines budgetfreundlichen Laptops war und nicht einfach nur alte Technik zu einem niedrigeren Preis neu aufzulegen.

MacBook Neo: Name soll „lustiges, freundliches und frisches“ Aussehen widerzuspiegeln

Das MacBook Neo ist eine brandneue Kategorie im Sortiment und trägt einen für Apple neuen Namen. Es ist nicht nur ein neuer Laptop, sondern ein neuer Markt für den Premium-Hersteller.

Im Interview mit Techradar hat Colleen Novielli, Director of Mac Product Marketing, bestätigt, dass das MacBook Neo entwickelt wurde um im Preissegment von 599 Dollar konkurrenzfähig zu sein. Demnach vereint das Gerät Apples Liebe zum Detail und die Verwendung hochwertiger Materialien in einem Produkt, das fast die Hälfte des MacBook Air kostet.

„Wenn man sich viele vergleichbare PCs in dieser Preisklasse ansieht, stellt man fest, dass es sehr einfach ist, einen Computer mit mittelmäßigen Funktionen und einer durchschnittlichen Benutzererfahrung herzustellen“, sagte Novielli.

Angesprochen auf den Namen sagte die Apple Managerin, das man einen Namen wollte, der sich fröhlich, freundlich und frisch anfühlt und wirklich zum Geist dieses Produkts passt.

