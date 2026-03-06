Im Laufe der Woche hat Apple allerhand neue Produkte angekündigt. Mit dabei waren unter anderem dass neue MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max Chip. Begleitend zur Ankündigung hat Apple verschiedene Medienvertreter, Kreative, Influencer und Co. mit einem Testgerät ausgestattet. Dies führt dazu, dass ein erster Benchmark-Test des MacBook Pro mit M5 Max ins Web gelangt ist.

Beeindruckende Geekbench-Benchmark-Ergebnisse zum MacBook Pro mit M5 Max

Das erste Geekbench 6 Ergebnis für ein 16 Zoll MacBook Pro mit dem M5 Max Chip ist heute aufgetaucht. Dieses zeigt bereits, dass Apple eine rekordverdächtige Leistung erzielen konnte.

In dem Test erreichte der M5 Max mit 18 Kern Prozessor 29.233 Punkte im Multi-Core-CPU-Test und übertraf damit die 27.726 Punkte des M3 Ultra-Chips im Mac Studio mit 32-Kern-Prozessor. Der M5 Max ist nun der schnellste Apple-Chip aller Zeiten und ließ sogar alle anderen PC-Prozessoren in der Geekbench-Datenbank hinter sich. In Bezug auf die Multi-Core-CPU-Leistung ist der M5 Max bis zu 5 Prozent schneller als der M3 Ultra und bis zu 14 bis 15 Prozent schneller als der M4 Max-Chip mit einer 16-Kern-CPU.

Was die Single-Core-Leistung angeht, erreichte der M5 Max mit 18 Kernen in diesem Geekbench-Test 4.268 Punkte. Das entspricht dem Wert des regulären M5-Chips im Basismodell des 14-Zoll MacBook Pro, das im Oktober erschienen ist.

In puncto Grafik erzielte das M5 Max mit 40-Kern-GPU beeindruckende Metal-Werte von 218.772 bzw. 232.718 Punkten. Diese Werte liegen 5 bis 10 Prozent unter dem durchschnittlichen Metal-Wert des Topmodells M3 Ultra von 245.053 Punkten und gut 20 Prozent über dem durchschnittlichen Metal-Wert des Topmodells M4 Max von 191.600 Punkten.

Alles in allem bietet der M5 Max eine bis zu 15 Prozent schnellere CPU-Leistung und eine bis zu 20 Prozent schnellere GPU-Leistung im Vergleich zum M4 Max, was den von Apple beworbenen Werten entspricht