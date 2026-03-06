Nach fast drei Jahren Pause kommt Ted Lasso dieses Jahr endlich zurück. Apple hatte die vierte Staffel der Emmy-prämierten Serie im März 2025 offiziell angekündigt, seit Juli 2025 laufen die Dreharbeiten. Jetzt hat Apple TV auf X einen kurzen Clip veröffentlicht, der einen Hinweis auf die Handlung der neuen Staffel gibt.

Ted Lasso Staffel 4

In der vierten Staffel von Ted Lasso wird es viel Neues geben. Ted kehrte zum Ende der dritten Staffel in die USA zurück, um mehr Zeit mit seinem Sohn zu verbringen. Für viele schien das ein Schlussstrich unter seine Geschichte zu sein. In der Fangemeinde tauchte schnell die Idee auf, dass die Serie in eine neue Richtung gehen könnte. Die Frage war nur, ob mit oder ohne Ted Lasso.

Wie Co-Schöpfer und Hauptdarsteller Jason Sudeikis letztes Jahr bestätigte, wird Ted zurückkehren und dieses Mal ein Frauenfußballteam für den AFC Richmond trainieren. Sudeikis erklärte auch, dass die vierte Staffel davon handeln wird, Entscheidungen zu treffen, bevor man zu lange darüber nachdenkt. Es geht um den Mut, den ersten Schritt zu machen, auch wenn der Weg noch nicht ganz klar ist.

In dem neuen 19-sekündigen Video sitzt Coach Beard an seinem Schreibtisch und liest „SoccerWomen“ von Gemma Clarke, ein Buch über die Geschichte des Frauenfußballs. Die Anspielung passt zur bekannten Prämisse der vierten Staffel. Wahrscheinlich stimmt uns Apple in den nächsten Monaten noch mit weiteren Clips auf die neue Handlung ein, bis dann im August die vierte Staffel startet. Zumindest rutschte dieses Datum der Hauptdarstellerin Hannah Waddingham kürzlich bei den BAFTAs heraus.

Neben Jason Sudeikis und Hannah Waddingham kehren Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt und Jeremy Swift in der vierten Staffel zurück. Neu im Cast sind Tanya Reynolds als Assistenztrainerin sowie Grant Feely, der die Rolle von Teds Sohn Henry übernimmt.