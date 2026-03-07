Eigenen Angaben zufolge arbeiten aktuell über 150.000 Mitarbeiter für Apple. Um neues Personal anzusprechen und zu akquirieren, hat das Unternehmen aus Cupertino nun den Clip „Komm zu uns. Sei du selbst“ veröffentlicht.

Apple veröffentlicht den Clip „Komm zu uns. Sei du selbst“

Bei einem Mitarbeiterstamm von über 150.000 Mitarbeitern ist es mehr oder weniger an der Tagesordnung, dass Mitarbeiter Apple verlassen und neue dazustehen. Immer mal wieder haben wir euch in der Vergangenheit darauf aufmerksam gemacht, dass hochrangige Mitarbeiter das Unternehmen verlassen haben und andere dazu gestoßen sind.

Auf YouTube hat Apple nun den Clip „Komm zu uns. Sei du selbst“ veröffentlicht, um auf sich als Arbeitgeber aufmerksam zu machen. In dem 70-Sekunden Clip heißt es

An alle, die immer wieder was Neues anfangen, die nicht mit dem Strom schwimmen, sondern dagegen. An alle, für die Vorschriften nur Vorschläge sind, die sich für Regeln nicht interessieren, und die mit jeder Entdeckung neu geboren werden. Die Tagträumer und Nachtträumer, die offen sind für Visionen und Illusionen, die in einer Wiese Millionen verschiedener Grüntöne sehen, deren Tage voller Wunder sind, die Fakten nicht erklären können. Ihr könnt mehr bewegen, als ihr denkt, und hier seid ihr willkommen.

Interesse an einem Job bei Apple? Dann findet ihr hier weitere Infos.