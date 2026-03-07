Apple hat diese Woche sieben neue Produkte vorgestellt, vom iPhone 17e bis zum MacBook Neo. Zwei Geräte fehlten allerdings, über die schon lange spekuliert wird: ein neues Apple TV und ein neuer HomePod mini.

Verzögerung wegen Siri

Wie MacRumors spekuliert, hängt die Verzögerung mit Siri zusammen. Bereits im September berichtete Bloombergs Mark Gurman, dass sowohl das Apple TV als auch der HomePod eine stärker personalisierte Version von Siri erhalten, die auf Apple Intelligence basiert.

Apple hatte diese neue Siri-Version für 2025 geplant, den Zeitplan aber nicht einhalten können. Da die Geräte offenbar eng an die neue Siri-Version gekoppelt sind, verschiebt sich auch deren Marktstart. Gleiches dürfte für den seit Langem erwarteten Smart-Home-Hub gelten, den Apple ebenfalls in Verbindung mit der neuen Siri bringen will.

Wann könnte es so weit sein?

Im Januar gaben Apple und Google bekannt, dass Google Gemini künftig Teile von Apple Intelligence antreiben soll, darunter auch die personalisierte Siri. Einen konkreten Termin hat Apple bisher nicht genannt. Mit dem Deal soll das Projekt wieder an Fahrt gewonnen haben. Laut Gurman ist die neue Siri derzeit entweder für iOS 26.5 oder iOS 27 eingeplant. Während iOS 26.5 im Mai erscheinen dürfte, wird Apple iOS 27 auf der WWDC im Juni vorstellen, mit einer Veröffentlichung für alle Nutzer im September.

Da tvOS und die HomePod-Software denselben Zyklen folgen, hängt der Marktstart der neuen Home-Produkte davon ab, ob die personalisierte Siri mit iOS 26.5 im Mai oder erst mit iOS 27 im September kommt. Mit einer Ankündigung der Geräte ist also in diesem Zeitfenster zu rechnen.

Apple TV mit A17 Pro, HomePod mini mit S9

Früheren Berichten zufolge soll das neue Apple TV den A17 Pro Chip erhalten. Er ist der älteste Apple-Chip, der Apple Intelligence unterstützt. Außerdem wird Apples N1-Chip erwartet, der Wi-Fi 7, Bluetooth 6 und Thread mitbringt.

Beim HomePod mini ist die Lage weniger deutlich. Als Prozessor wird zwar ein S9-Chip aus der Apple Watch gehandelt, dieser wird die rechenintensiven Anforderungen der neuen Siri jedoch nicht bewältigen können. Der HomePod mini könnte die rechenintensiven Aufgaben an ein verbundenes iPhone oder iPad auslagern. Alternativ könnte die Verarbeitung serverseitig über Apples Private Cloud Compute laufen, was Apple bereits für andere Apple-Intelligence-Funktionen nutzt. Oder Apple verwendet am Ende doch einen leistungsfähigeren Chip als den S9.

Weitere erwartete Neuerungen für den HomePod mini sind der N1-Chip, ein besserer Klang, ein neuerer Ultra-Wideband-Chip und eine rote Farbvariante.

Das aktuelle Apple TV stammt aus dem Oktober 2022, der HomePod mini kam bereits im Oktober 2020 auf den Markt.