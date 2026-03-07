Ein paar wenige Wochen müssen wir uns noch gedulden, bis die zweite Staffel zu „Your Friends & Neighbors“ auf Apple TV startet. Anfang April startet die Apple Original-Serie in ihre Fortsetzung.

Apple TV veröffentlicht Trailer zu „Your Friends & Neighbors – Staffel 2“

Nachdem Apple TV vor einem Monat einen ersten Einblick in die zweite Staffel z „Your Friends & Neighbors – Staffel 2“ gegeben und den offizieller Teaser veröffentlicht hat, liegt nun der offizielle Trailer vor.

Auch in der Fortsetzung der Serie ist Jon Hamm in der Hauptrolle zu sehen, gleichzeitig agiert wer als Executive Producer. Schöpfer der Serie ist Jonathan Tropper. Die zweite Staffel von „Your Friends & Neighbors“ feiert am Freitag, den 3. April 2026, mit einer Folge ihre Premiere auf Apple TV. Anschließend folgen immer freitags bis zum 5. Juni neue Episoden.

In der zweiten Staffel konzentriert sich Andrew Cooper voll und ganz auf sein Leben als unwahrscheinlicher Vorstadtdieb, bis die Ankunft eines neuen Nachbarn droht, seine Geheimnisse aufzudecken und seine Familie in Gefahr zu bringen. In der zweiten Staffel wird der Emmy-nominierte James Marsden begrüßt, der zusammen mit den zurückkehrenden Stars Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt und Donovan Colan in die Nachbarschaft zieht.