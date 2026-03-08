Apple hat seine offizielle Führungsseite aktualisiert und dabei mehrere personelle Veränderungen der letzten Monate verdeutlicht. Die Apple Leadership-Webseite zeigt hochrangige Apple Manager und ihre Biografien. Zudem ist der Apple Aufsichtsrat aufgelistet.

Apple Leadership-Webseite: Neue Gesichter im Management

Die wohl bedeutendste Neuerung: Jennifer Newstead ist seit dem 1. März offiziell als Senior Vice President und General Counsel gelistet. Die ehemalige Rechtsberaterin des US-Außenministeriums und zuletzt Chefrechtsbeauftrage bei Meta tritt damit die Nachfolge von Katherine Adams an, die nun als Senior Vice President of Government Affairs aufgeführt wird – und ihrerseits noch bis Ende 2026 im Unternehmen bleiben soll, bevor sie in den Ruhestand geht. Adams hatte zwischenzeitlich auch die Umwelt- und Sozialinitiativen übernommen, nachdem Lisa Jackson Ende letzten Jahres ihren Rückzug angekündigt hatte.

Neu auf der Apple Vorstands-Webseite sind außerdem Steve Lemay als Vice President of Human Interface Design sowie Molly Anderson als Vice President of Industrial Design. Lemay übernahm die Rolle Ende 2024, nachdem sein Vorgänger Alan Dye zu Meta gewechselt war. Anderson leitet das Industrial-Design-Team bereits seit 2024, taucht aber erst jetzt offiziell auf der Führungsseite auf.

Ebenfalls angepasst wurde der Titel von Eddy Cue, der nun als Senior Vice President of Services and Health geführt wird. Hintergrund ist die Eingliederung des Gesundheits- und Fitnessbereichs in die Services-Abteilung – eine Folge des umfassenderen Umstrukturierungsprozesses, der durch den Abgang von COO Jeff Williams im vergangenen Jahr ausgelöst wurde.