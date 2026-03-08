Apple und das Sydney Opera House habe eine einjährige Kooperation bekannt gegeben, um die nächste Generation von Kreativität durch Initiativen zu fördern, die australische Kunst, Design und Kultur unterstützen.

Apple und Sydney Opera House kooperieren

Apple und das Sydney Opera House haben eine Partnerschaft bekannt gegeben. Zum Auftakt der Zusammenarbeit wird ein neu in Auftrag gegebenes Kunstwerk mit dem Titel „Illuminating Creativity “ vom 25. bis 27. März die östlichen Bennelong-Segel des Opernhauses in eine Leinwand für Kreativität, Gemeinschaft und australisches Talent verwandelt.

Die Projektion zeigt originale Stand- und Bewegtbildkunstwerke von zehn aufstrebenden australischen Künstler:innen, die mit der App Procreate auf dem Apple iPad entstanden sind. Vom 9. bis 15. März können Interessierte zudem an kostenlosen Sessions der Reihe Today at Apple teilnehmen, dort eigene digitale Kunstwerke auf dem iPad erstellen und diese anschließend für die finale Projektion einreichen.

Durch diese Zusammenarbeit stellen Apple und das Sydney Opera House künftig interaktive Programme und kreative Erlebnisse für junge Menschen in den Mittelpunkt der renommierten Kulturinstitution.

Apple wird zudem Gründungspartner eines neuen internationalen Kinderfestivals, das noch im Laufe dieses Jahres im Opernhaus stattfinden soll. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen das Kreativitätszentrum des Opernhauses – ein speziell eingerichteter Ort für praktische und kreative Teilhabe. Gemeinsam wollen beide Partner neue Wege erforschen, um Programme und Erlebnisse im Opernhaus mithilfe moderner Technologie weiter auszubauen und für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen.