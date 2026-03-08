Nachdem Apple TV in den ersten Wochen des neuen Jahres bereits zahlreiche Auszeichnungen abräumen konnte, kann der Video-Streaming-Dienst nun zwei weitere Awards für sich verbuchen. Zu den Gewinnern bei den 37. jährlichen GLAAD Media Awards gehören “Come See Me in the Good Light” und “Palm Royale”.

Apple TV gewinnt drei GLAAD Media Awards

Apple TV+ konnte bei den 37. jährlichen GLAAD Media Awards zwei Auszeichnungen gewinnen. Prämiert wurden der Dokumentarfilm „Come See Me in the Good Light“ sowie die Comedyserie „Palm Royale“.

„Come See Me in the Good Light“ wurde als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet, während „Palm Royale“ den Preis für die beste Comedyserie erhielt.

Die GLAAD Media Awards würdigen jedes Jahr Filme, Serien und andere Medienformate, die eine faire, akkurate und inklusive Darstellung der LGBTQ+-Community zeigen und Geschichten erzählen, die das Leben und die Erfahrungen dieser Community sichtbar machen.

Diese Auszeichnungen sind die jüngste Anerkennung für Apple TV durch die GLAAD Media Awards, nach einem Gewinn in der Kategorie „Herausragende Comedy“ für „Ted Lasso“ im Jahr 2024, der Auszeichnung in der Kategorie „Herausragende Varieté- oder Talkshow-Episode“ für die Folge „The Oprah Conversation“ mit Elliot Page im Jahr 2022 und einer besonderen Anerkennung für die Folge „The Son“ von „Little America“ im Jahr 2021.

Übersicht

„Come See Me in the Good Light“

Herausragender Dokumentarfilm

„Palm Royale“