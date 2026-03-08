Schon jetzt setzt Apple bei einigen seiner Produkten bzw. bei einigen Komponenten auf einen 3D-Druck. Zukünftig möchte das Unternehmen aus Cupertino das 3D-Druckverfahren verstärkt bei seinen Produkten zum Einsatz bringen.

Apple will künftig mehr Produkte aus dem 3D-Drucker fertigen

Apple arbeitet daran, Aluminiumgehäuse für zukünftige Geräte im 3D-Druckverfahren herzustellen. Das berichtet Bloomberg-Insider Mark Gurman in der neuesten Ausgabe seines „Power On“-Newsletters.

Den Anfang macht das MacBook Neo, das bereits einen neuen Aluminium-Fertigungsprozess nutzt, der Material spart, Kosten senkt und die Produktion beschleunigt. Der nächste Schritt wäre der vollständige 3D-Druck von Aluminiumgehäusen – mit denselben Vorteilen: weniger Materialverschnitt, höhere Effizienz. Als erstes Produkt mit dieser Technik hat Gurman zufolge die Apple Watch gute Chancen, gefolgt vom iPhone zu einem späteren Zeitpunkt.

Wie eingangs erwähnt, war der 3D-Druck für Apple keine völlig neue Technologie. Bei der Apple Watch Ultra 3 kommt zum Beispiel ein 3D-Druckverfahren für Titangehäuse zum Einsatz. Nun sollen Apples Design- und Fertigungsteams gemeinsam daran arbeiten, dasselbe Prinzip auf Aluminium zu übertragen.

Nebenbei erwähnt Gurman noch eine interessante Namensspekulation: Apple könnte das neue „Neo“-Branding in Zukunft auf die Apple Watch SE ausweiten – aus der Apple Watch SE würde dann schlicht die Apple Watch Neo.